Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vinci nach einem Kapitalmarkttag der Straßenbautochter Eurovia auf "Buy" mit einem Kursziel von 93,50 Euro belassen. Die Veranstaltung habe die Stärke dieses Geschäftsbereichs belegt, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts des limitierten Beitrags von Eurovia zum Gesamtkonzern hielten sich die positiven Auswirkungen für die Vinci-Gruppe allerdings in Grenzen./bek/ag Datum der Analyse: 22.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0034 2018-11-22/12:20

ISIN: FR0000125486