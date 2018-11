Unsere Warnung bei NEMETSCHEK (WKN: 645 290; 99,35 €) wiederholen wir. Keine Frage, Nemetschek ist ein exzellentes Unternehmen mit tollen Produkten im Bereich Bausoftware und war der Liebling der Anleger der letzten Jahre. Auch an den Zahlen zum dritten Quartal (20 % Umsatzwachstum bei 18 % Gewinnanstieg) ist nichts auszusetzen. Ein KGV von 58 per 2018 bzw. 48 per 2019 ist aber viel zu hoch. Fairer Wert um 60 bis 70 € - so hart es klingt. Die Analysten liegen alle noch weit darüber, werden aber zurückrudern.



