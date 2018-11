Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Airbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Die personellen Veränderungen im Management seien zu begrüßen, schrieb Analystin Celine Fornaro in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der neue Finanzvorstand erfreue sich einer hervorragenden Reputation, der neue Leiter des operativen Geschäfts blicke auf umfangreiche Erfahrungen in der Automobilbranche zurück./mf/bek Datum der Analyse: 22.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0035 2018-11-22/12:37

ISIN: NL0000235190