BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Inkassobranche beobachtet laut einer Umfrage eine nachlassende Rechnungstreue der Verbraucher. Grund sei die gute Konjunktur, erklärte der Bundesverband Deutscher Inkasso-Unternehmen (BDIU) unter Verweis auf seine Herbstumfrage unter den 550 Verbandsmitgliedern. "Immerhin 27 Prozent der Inkassounternehmen melden, dass Verbraucher ihre Rechnungen jetzt nachlässiger begleichen", erklärte der BDIU. Eine bessere private Zahlungsmoral hätten 23 Prozent gemeldet.

"Die anhaltend gute Wirtschaftslage macht die Zahlungsmoral leider schlechter", sagte BDIU-Präsidentin Kirsten Pedd. Es sei "etwas paradox", aber viele Verbraucher hätten deutlich mehr Geld zur Verfügung und bezahlten deshalb ihre Rechnungen nicht mehr so sorgfältig wie früher. Manche Schuldner hätten die finanziellen Risiken eines möglichen Fehlverhaltens "inzwischen gedanklich eingepreist", begründete sie das Verhalten. Hingegen beglichen Firmenkunden ihre Rechnungen jetzt besser als vor einem Jahr.

Als Hauptgrund dafür, dass Verbraucher ihre Rechnungen nicht bezahlen, nannten 67 Prozent in der Umfrage ein unkontrolliertes Konsumverhalten. Überschuldung - in den vergangenen Jahren immer an erster Stelle der Liste - meldeten 65 Prozent als Nichtzahlgrund und damit 11 Prozentpunkte weniger als 2017. Arbeitslosigkeit führten 38 Prozent an.

Auf die Frage, welche Firmen zurzeit besondere Probleme mit dem Zahlungsverhalten ihrer Kunden hätten, nannten laut dem Verband 55 Prozent den Online- beziehungsweise Versandhandel. Weitere betroffene Branchen seien Energieversorger (42 Prozent), Handwerk (40 Prozent), die Dienstleistungsbranche allgemein (36 Prozent), Immobilienwirtschaft (31 Prozent) sowie Fitnessstudios (31 Prozent), bei denen die Zahlungsmoral aber "deutlich gestiegen" sei.

Für die weitere Entwicklung sahen die Inkassounternehmen mehrere Risikofaktoren. Laut der Umfrage erwarten 34 Prozent, dass die Zahlungsmoral schlechter wird, und 57 Prozent befürchten einen Rückgang der Konjunktur. Weitere Risiken drohten durch rechtliche Änderungen. So fürchteten 72 Prozent, dass neue gesetzliche Regelungen den Gläubigern das Durchsetzen ihrer Forderungen erschwerten, da die Regierung in dieser Legislaturperiode das Inkassorecht verbraucherfreundlich verbessern wolle. "Eine Entschuldung zum Nulltarif lehnen wir ab", machte Pedd aber klar.

