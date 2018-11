FRANKFURT (Dow Jones)--Der Energiekonzern Innogy hat in der ersten polnischen Auktion für große Onshore-Windkraftanlagen zwei Projekte gewonnen. Der Onshore-Windpark Zukowice ist ein 33-Megawatt-Projekt in Niederschlesien, wie Innogy mitteilte. Das Projekt Dolice soll mit einer Kapazität von 52,2 Megawatt in Westpommern errichtet werden. Die Investitionsentscheidung für beide Projekte sei für Anfang 2019 geplant. Polen will bis 2020 mindestens 15 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien erzeugen. Aktuell sind in Polen Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von rund sechs Gigawatt installiert. In Polen betreibt Innogy bereits acht Onshore-Windparks mit einer installierten Gesamtleistung von mehr als 240 Megawatt.

Innogy gehört dem Stromkonzern RWE. Die Ökostromtochter wird im kommenden Jahr zerschlagen und zwischen RWE und Eon aufgeteilt.

