Von Manuel Priego-Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen stehen am Donnerstagmittag weiter unter Druck. Die Anleger halten sich am Thanksgiving-Feiertag zurück, an dem die US-Börsen geschlossen bleiben. "Es gibt ... keinen echten Verkaufsdruck, aber die Kaufseite bleibt aus", sagt ein Händler. Dies ziehe die Kurse nach unten. In den kommenden Tagen wird der Markt darauf achten, wie verkaufsstark sich der "Black Friday" und der so genannte Cyber-Monday entwickeln werden. Der DAX verliert 0,6 Prozent auf 11.172 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,5 Prozent auf 3.137 Punkte nach unten.

Im Technologiesektor, der um 0,7 Prozent fällt, bleibt Apple das Hauptthema. Hier belasten Berichte, laut denen der Absatz des iPhone XR in Japan sogar finanziell gestützt werden muss. In Japan wird nun damit gerechnet, dass die großen Mobilfunkunternehmen ab kommender Woche die Preise der XR-Modelle senken wollen. "Das sind sehr schlechte Nachrichten für alle Zulieferer", sagt ein Händler. AMS geben 2,4 Prozent nach, für Dialog geht es um 2,4 Prozent nach unten.

Centrica mit Kurseinbruch

Der Index der Versorger-Aktien gibt um 0,7 Prozent nach, auch belastet vom Kurseinbruch von 7 Prozent von Centrica. "Der Ausblick enttäuscht", heißt es im Handel. Der Versorger hat einen Gewinn je Aktie von 11,5 Pence in Aussicht gestellt. "Der Markt hat aber 12,9 Pence erwartet", heißt es.

Unter Druck stehen auch Rotork, ein Zulieferer unter anderem für die Gasindustrie, deren Kurs um 9,7 Prozent einbricht. Händler sprechen hier von einem enttäuschenden Auftragseingang.

Die stärksten Abgaben müssen Rohstoffwerte mit einem Minus von 1,5 Prozent hinnehmen. Hier belastet die anhaltende Schwäche der Rohstoffpreise. Einige Marktteilnehmer befürchten, dass diese nicht nur auf technische Faktoren zurückzuführen sind, sondern Ausdruck eines nahenden Wachstumsabschwungs.

In der zweiten deutschen Reihe steigen Delivery Hero um 0,4 Prozent, die Citi hat die Aktien auf die Kaufliste genommen. Rheinmetall ziehen mit einer Kaufempfehlung der BNP mit einem 100er-Kursziel um 2 Prozent auf 78,36 Euro an. Nordex profitieren mit einem Plus von 1,5 Prozent von einem Auftrag aus Irland.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.136,95 -0,54 -16,96 -10,47 Stoxx-50 2.887,68 -0,66 -19,21 -9,13 DAX 11.172,05 -0,64 -72,12 -13,51 MDAX 23.163,97 -0,60 -140,72 -11,59 TecDAX 2.510,48 -0,61 -15,34 -0,73 SDAX 10.365,71 -0,11 -11,04 -12,80 FTSE 6.959,86 -1,28 -90,37 -8,29 CAC 4.947,54 -0,56 -27,96 -6,87 Bund-Future 160,70 0,00 2,89 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:06 Mi, 17:35 % YTD EUR/USD 1,1404 +0,17% 1,1397 1,1405 -5,1% EUR/JPY 128,94 +0,16% 128,82 128,85 -4,7% EUR/CHF 1,1348 +0,25% 1,1336 1,1343 -3,1% EUR/GBP 0,8854 -0,65% 0,8915 0,8916 -0,4% USD/JPY 113,04 -0,06% 113,03 112,99 +0,4% GBP/USD 1,2793 +0,16% 1,2785 1,2789 -5,3% Bitcoin BTC/USD 4.526,19 -0,3% 4.566,69 4.549,81 -66,9% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 J. -0,59 -0,59 0,03 Deutschland 10 J. 0,36 0,37 -0,07 USA 2 Jahre 2,81 2,81 0,92 USA 10 Jahre 3,06 3,06 0,65 Japan 2 Jahre -0,14 -0,14 0,00 Japan 10 Jahre 0,09 0,09 0,04 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,58 54,63 -0,1% -0,06 -5,5% Brent/ICE 62,89 63,48 -0,9% -0,59 -0,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.227,15 1.226,06 +0,1% +1,09 -5,8% Silber (Spot) 14,51 14,51 +0,0% +0,00 -14,3% Platin (Spot) 846,35 847,50 -0,1% -1,15 -9,0% Kupfer-Future 2,79 2,79 -0,0% -0,00 -16,6% ===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 22, 2018 06:28 ET (11:28 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.