DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft: DEAG erhöht Ergebnisprognose 2018

22.11.2018

DEAG erhöht die Ergebnisprognose 2018

Berlin, 22. November 2018 - Die im Prime Standard notierte DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (DEAG), Berlin, ISIN: DE000A0Z23G6, Ticker: ERMK, gibt bekannt, dass der Umsatz nach vorläufigen Zahlen im dritten Quartal 2018 im Vergleich zum Vorjahr deutlich um 65 % von 21,2 Mio. Euro auf 34,9 Mio. Euro gestiegen ist. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT*) verbesserte sich ebenfalls deutlich gegenüber dem Vorjahr von -1,2 Mio. Euro auf 0,1 Mio. Euro. Damit erzielte DEAG erstmals seit 2012 im traditionell schwächeren dritten Quartal eines Geschäftsjahres wieder ein positives EBIT.

Aufgrund der sehr guten Entwicklung in den ersten neun Monaten 2018 mit Umsatzerlösen von 152,9 Mio. Euro und einem Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 8,2 Mio. Euro sowie des gut gefüllten Veranstaltungskalenders für das traditionell starke vierte Quartal, hebt der Vorstand die Ergebnisprognose 2018 an. Für das Gesamtjahr erwartet der Vorstand bei einem Umsatz von über 200 Mio. Euro, ein EBIT von mindestens 10 Mio. Euro.

*Das EBIT (earnings before interest and taxes) berechnet sich wie im Konzernabschluss der DEAG für das Geschäftsjahr 2017 angegeben (siehe Geschäftsbericht 2017 der DEAG, S. 37, abzurufen unter www.deag.de).

DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft
Mitteilende Personen: Prof. Peter Schwenkow (CEO), Christian Diekmann (COO/CDO), Detlef Kornett (CMO), Ralph Quellmalz (CFO)