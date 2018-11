Gold - Preisschwäche überrascht dann doch

Wir freuen uns, Ihnen unsere wöchentliche Rohstoffkolumne vorzustellen.



Rohöl:

Dass der Ölpreis schwanken kann, ist nicht unüblich. Doch die Volatilität der vergangenen Wochen hat dann doch überrascht. Was sind die Gründe für die Berg- und Talfahrt?



Gold:

Seit dem Sommer hält sich der Preis in der Nähe der Marke von 1.200 US-Dollar/Unze auf, ohne Anstalten zu machen, nach oben auszubrechen. Dabei ist in diesem Zeitraum so viel passiert.



Palladium:

Palladium ist zu Wochenbeginn zwischenzeitlich auf ein neues Rekordhoch gestiegen. Seit Mitte August hat sich das Edelmetall um 40 Prozent verteuert. Was treibt das Metall an?

