DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft: DEAG setzt profitablen Wachstumskurs fort und erhöht die Prognose 2018 DGAP-News: DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/9-Monatszahlen DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft: DEAG setzt profitablen Wachstumskurs fort und erhöht die Prognose 2018 22.11.2018 / 13:28 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Corporate News DEAG setzt profitablen Wachstumskurs fort und erhöht die Prognose 2018 - Konzern-Umsatz steigt in den ersten neun Monaten um 41 % auf 153 Mio. Euro (Vj: 108 Mio. Euro) - Konzern-EBIT steigt in den ersten neun Monaten um 651 % auf 8,2 Mio. Euro (Vj: 1,1 Mio. Euro) - Erstmals seit 2012 das traditionell schwächere Q3 wieder mit positivem EBIT-Beitrag - Starkes Weihnachtsgeschäft im vierten Quartal erwartet - Vorstand erhöht Prognose für das Geschäftsjahr 2018 Berlin, 22. November 2018 - Die im Prime Standard notierte DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (DEAG), Berlin, ISIN: DE000A0Z23G6, Ticker: ERMK, setzt den bisherigen Wachstumskurs des aktuellen Geschäftsjahres weiter fort. Im dritten Quartal 2018 stieg der Umsatz nach vorläufigen Zahlen im Vergleich zum Vorjahr deutlich um 65% von 21,2 Mio. Euro auf 34,9 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT*) verbesserte sich deutlich gegenüber dem Vorjahr von -1,2 Mio. Euro auf 0,1 Mio. Euro. Damit erzielte DEAG erstmals seit 2012 im traditionell schwächeren dritten Quartal eines Geschäftsjahres wieder ein positives EBIT. In den ersten neun Monaten 2018 verzeichnete DEAG einen Umsatzanstieg um 41 % auf 152,9 Mio. Euro nach 108,1 Mio. Euro im Vorjahr. Das EBIT in den ersten neun Monaten 2018 betrug 8,2 Mio. Euro nach 1,1 Mio. Euro im Vorjahr. Auch strategisch hat DEAG den eingeschlagenen Weg fortgesetzt und den Anteil an der The Classical Company AG zu Beginn des vierten Quartals auf 100% erhöht. Dies ist ein weiterer Schritt, Minderheitsbeteiligungen durch Anteilsaufstockung sukzessive zu reduzieren und so das auf die Aktionäre entfallende Ergebnis je Aktie zu steigern. Bereits im Berichtszeitraum hatte DEAG Minderheitenanteile Dritter in den Geschäftsfeldern Classics & Jazz sowie Ticketing übernommen. Angesichts eines für 2019 bereits ausgezeichnet gefüllten Veranstaltungskalender beabsichtigt DEAG weiter profitabel zu wachsen und in allen Feldern von margen- und umsatzstarken Projekten zu profitieren. Insbesondere die Geschäftsfelder Arts+Exhibitions, Family-Entertainment und Ticketing bieten überproportionales, profitables Wachstumspotenzial. Zur Finanzierung des Wachstums hat DEAG Ende Oktober 2018 erfolgreich eine Unternehmensanleihe im Volumen von 20 Mio. Euro platziert. Aufgrund der sehr guten Entwicklung in den ersten neun Monaten 2018 mit Umsatzerlösen von 152,9 Mio. Euro und einem EBIT von 8,2 Mio. Euro sowie des gut gefüllten Veranstaltungskalenders für das traditionell starke vierte Quartal, erwartet der Vorstand für das Gesamtjahr 2018 bei einem Umsatz von über 200 Mio. Euro ein EBIT von mindestens 10 Mio. Euro. Den vollständigen 9-Monatsbericht 2018 wird die Gesellschaft wie im Finanzkalender veröffentlicht im Laufe des 30. November 2018 auf der Webseite des Unternehmens veröffentlichen. *Das EBIT (earnings before interest and taxes) berechnet sich wie im Konzernabschluss der DEAG für das Geschäftsjahr 2017 angegeben (siehe Geschäftsbericht 2017 der DEAG, S. 37, abzurufen unter www.deag.de). Über DEAG Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (DEAG) ist ein führender Entertainment-Dienstleister und Anbieter von Live-Entertainment in Europa und mit Konzerngesellschaften in ihren Kernmärkten präsent. DEAG produziert und veranstaltet profitabel ein breites Spektrum an Events und Konzerten. Als Live-Entertainment-Dienstleister mit integriertem Geschäftsmodell verfügt DEAG über umfassende Expertise in der Organisation, Vermarktung und Durchführung von Events sowie im Ticketvertrieb über die eigene Ticketing-Plattform "MyTicket" für eigenen und Dritt-Content. Das hoch skalierbare Geschäftsmodell von MyTicket stärkt die DEAG auf ihrem Weg zu steigender Profitabilität. Rund 4.000 Konzerte und Events führt DEAG pro Jahr durch und setzt dabei aktuell über 5 Mio. Tickets um - davon ein beständig wachsender Anteil über die ertragsstarken Ticketing-Plattformen von MyTicket. Gegründet 1978 in Berlin und börsennotiert seit 1998, umfassen die Kern-Geschäftsfelder der DEAG die Bereiche Rock/Pop, Classics & Jazz, Family-Entertainment sowie Arts+Exhibitions. Insbesondere Family-Entertainment und Arts+Exhibitions sind elementare Bausteine für die Weiterentwicklung des eigenen Contents. Mit ihrem starken Partnernetzwerk ist DEAG hervorragend im Markt als international tätiger Live-Entertainment-Dienstleister positioniert. Die Aktien der DEAG (ISIN: DE000A0Z23G6 | WKN: A0Z23G | ERMK) notieren im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse, dem Qualitätssegment der Deutschen Börse. IR-Kontakt cometis AG Claudius Krause Tel: +49-611-20585528 E-Mail: deag@cometis.de 22.11.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft Potsdamer Straße 58 10785 Berlin Deutschland Telefon: +49-30-810 75-0 Fax: +49-30-810 75-519 E-Mail: deag@cometis.de Internet: www.deag.de ISIN: DE000A0Z23G6, DE000A2NBF25 WKN: A0Z23G, A2NBF2 Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange; London Ende der Mitteilung DGAP News-Service 750107 22.11.2018 ISIN DE000A0Z23G6 DE000A2NBF25 AXC0166 2018-11-22/13:29