IFA Hotel & Touristik AG: Positive Entscheidung im Freigabeverfahren DGAP-News: IFA Hotel & Touristik AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung IFA Hotel & Touristik AG: Positive Entscheidung im Freigabeverfahren 22.11.2018 / 13:31 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. / IFA Hotel & Touristik Aktiengesellschaft Düsseldorfer Straße 50 47051 Duisburg ISIN: DE0006131204 Pressemitteilung Freigabe des Kapitalerhöhungsbeschlusses vom 19. Juli 2018 zur Eintragung in das Handelsregister Der unter Tagesordnungspunkt 9 gefasste Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung der IFA Hotel & Touristik AG, Duisburg ("Gesellschaft") vom 19. Juli 2018 über die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlagen unter Gewährung eines mittelbaren Bezugsrechts ist durch einen heute verkündeten Beschluss im Freigabeverfahren vom zuständigen Oberlandesgericht Düsseldorf zur Eintragung in das Handelsregister freigegeben worden. Die Kapitalerhöhung um bis zu 29.700.000 Stück neuer auf den Inhaber lautende Stückaktien gegen Bareinlagen mit mittelbarem Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre ("Neue Aktien") kann damit wie beschlossen und geplant durchgeführt werden. Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft werden kurz vor Beginn der Bezugsfrist in einem separaten Beschluss den Bezugspreis für die Neuen Aktien festsetzen und im Rahmen einer Ad-hoc-Mitteilung veröffentlichen. Das Bezugsangebot wird voraussichtlich am 20. Dezember 2018 veröffentlicht. Die Bezugsfrist zur Zeichnung der Neuen Aktien wird entsprechend voraussichtlich im Zeitraum vom 21. Dezember 2018 bis zum 11. Januar 2019 laufen. Duisburg, 22. November 2018 IFA Hotel & Touristik Aktiengesellschaft Der Vorstand 22.11.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: IFA Hotel & Touristik AG Düsseldorferstr. 50 47051 Duisburg Deutschland Telefon: 0203-9 92 76-0 Fax: 0203-9 92 76-92 E-Mail: ssanchez@ifahotels.com Internet: www.ifahotels.com ISIN: DE0006131204 WKN: 613120 Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Hamburg, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 750115 22.11.2018 ISIN DE0006131204 AXC0168 2018-11-22/13:32