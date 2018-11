Dow Jones received a payment from EQS/DGAP to publish this press release.

Original-Research: Formycon AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Formycon AG Unternehmen: Formycon AG ISIN: DE000A1EWVY8 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen Kursziel: EUR 53,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Simon Scholes, CFA First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 53,00. Zusammenfassung: Während der vergangenen zwei Wochen hat Formycon (FYB) die Q3/18-Ergebnisse berichtet und über die Entwicklung der Pipeline an Biosimilar-Kandidaten informiert. Im Q3/18-Bericht hat das Management die Umsatzguidance für das Gesamtjahr 2018 von EUR 36-40 Mio. auf 'leicht über EUR 40 Mio. angehoben'. Diese Änderung spiegelt ein höher als erwartetes Volumen an Entwicklungsarbeit bezüglich FYBs verpartnerter Biosimilar-Kandidaten wider. Die Nettwogewinn-Guidance für das Gesamtjahr 2018 ist nunmehr 'etwa EUR 7 Mio'. Die vorherige Guidance lautete 'ein deutlich positives Ergebnis' und unsere Prognose war EUR 4,2 Mio. Wir stellen fest, dass Steuerunterschiede hierbei eine Rolle gespielt haben. FYB berichtete bereits im Mai, dass FYB201 den primären Endpunkt der Phase III-Studie erreicht hatte. Diese Woche hat FYB zusätzlich verkündet, dass die Phase III-Studie vergleichbare Wirksamkeit, Sicherheit und Immunogenität im Vergleich zum Referenzprodukt Lucentis aufwies. Der finale Studienreport wird für Dezember 2018 erwartet, und die Einreichung zur Zulassung als Biologics License Application (BLA) bei der FDA ist für die erste Jahreshälfte 2019 geplant. In den nächsten Monaten kann es auch zu einem Vertragsabschluss zwischen dem Entwicklungspartner für FYB201 (Bioeq IP AG) und einem Vermarktungspartner für FYB201 auf dem U.S.-Markt kommen. Darüber hinaus wird erwartet, dass FYB202 (Referenzprodukt: Stelara) ab Mitte 2019 in die klinische Entwicklungsphase eintritt, und Briefing-Dokumente erstellt werden, um sowohl mit der FDA als auch der EMA die zukünftige Entwicklungsstrategie für FYB203 (auch derzeit im präklinischen Studium; Referenzprodukt: Eylea) abzustimmen. Aus unserer Sicht ist FYB auf Kurs, ihr Ziel zu erreichen, dass ihre Biosimilar-Produkte nach dem Auslaufen der Referenzproduktpatente ab 2020 als erste auf den Markt kommen. Wir behalten unser Kursziel von EUR 53,00 sowie unsere Kaufempfehlung bei. First Berlin Equity Research has published a research update on Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and maintained his EUR 53.00 price target. Abstract: During the past two weeks, Formycon (FYB) has reported Q3/18 results and provided an update on the development of its pipeline of biosimilar candidates. In the Q3/18 report management raised FY/18 sales guidance from EUR 36-40m to 'slightly over EUR 40m'. The change reflects a higher than expected volume of development work on FYB's partnered biosimilar candidates. FY/18 net profit guidance is now 'about EUR 7m'. Previous guidance was for 'a clearly positive result' and our forecast was EUR 4.2m. We gather that tax differences in the FYB202 joint venture company played a role here. FYB already reported in May that FYB201 had achieved the primary endpoint of its phase III trial. This week FYB additionally stated that the phase III study showed comparable results with regard to efficacy, safety and immunogenicity between FYB201 and the reference product Lucentis. The final phase III study report will be available in December 2018 and filing of a biologics license application (BLA) with the FDA is planned for H1/19. The next few months may also see the closing of a contract between the development partner for FYB201 (Bioeq IP AG) and a marketing partner for FYB201 on the U.S. market. Meanwhile, FYB202 (reference product Stelara) is expected to enter the clinical phase from mid-2019 and scientific advice briefing books are being prepared so as to align the future development strategy for FYB203 (also preclinical; reference product Eylea) with both the FDA and EMA. In our view FYB is on track to achieve its goal that its biosimilar products will be the first to market following expiry of the patents on their reference products from 2020 onwards. We maintain our Buy recommendation and price target of EUR 53.00. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17267.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

