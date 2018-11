Wirecard-Chef Markus Braun setzt sich in einem Interview gegen Zweifel am Erfolg seines Unternehmens in Deutschland zur Wehr. Er reagiert damit auf eine negative Analystenstudie der US-Bank Merill Lynch von Anfang November. Die Mehrheit der Analysten ist dem Zahlungsabwickler aber nach wie vor wohlgesonnen.

