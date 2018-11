Das chinesische E-Auto-Startup Leap Motor hat in seiner laufenden Finanzierungsrunde bisher 2 Milliarden Yuan (250 Millionen Euro) generieren können und will bis zum Jahresende 2,5 Mrd. Yuan (320 Mio. Euro) erreichen. Angeführt wird die Runde von der Shanghai Electric Group. Das Kapital soll in die Forschung und Entwicklung, Batterien, Elektromotoren und die Verstärkung der Marketingaktivitäten fließen. ...

