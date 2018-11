DGAP-DD: Klöckner & Co SE deutsch Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 22.11.2018 / 14:10 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Name und Rechtsform: SWOCTEM GmbH 2. Grund der Meldung a) Position / Status Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Prof. Dr. Vorname: Friedhelm Nachname(n): Loh Position: Aufsichtsrat b) Erstmeldung 3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Klöckner & Co SE b) LEI 529900CQ31CN6GV5LL52 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung Art: Aktie ISIN: DE000KC01000 b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) und Volumen Preis(e) Volumen 6,98000 EUR 4181,02 EUR 6,98000 EUR 7461,62 EUR 6,98000 EUR 2317,36 EUR 6,97000 EUR 6210,27 EUR 6,97000 EUR 14699,73 EUR 6,94000 EUR 3470,00 EUR 6,94000 EUR 3470,00 EUR 6,94000 EUR 3470,00 EUR 6,94000 EUR 3442,24 EUR 6,94000 EUR 27,76 EUR 6,94000 EUR 2179,16 EUR 6,94000 EUR 1290,84 EUR 6,94000 EUR 3470,00 EUR 6,94000 EUR 3470,00 EUR 6,94000 EUR 3470,00 EUR 6,94000 EUR 326,18 EUR 6,94000 EUR 1735,00 EUR 6,94000 EUR 1408,82 EUR 6,94000 EUR 3470,00 EUR 6,94000 EUR 3914,16 EUR 6,94000 EUR 4004,38 EUR 6,94500 EUR 13890,00 EUR 6,97000 EUR 787,61 EUR 6,97000 EUR 6182,39 EUR 6,96500 EUR 8169,95 EUR 6,96500 EUR 5760,06 EUR 6,96000 EUR 334,08 EUR 6,96000 EUR 5324,40 EUR 6,96000 EUR 8261,52 EUR 6,95500 EUR 7984,34 EUR 6,95500 EUR 9403,16 EUR 6,93500 EUR 4826,76 EUR 6,93500 EUR 11851,92 EUR 6,93500 EUR 658,83 EUR 6,92500 EUR 10103,58 EUR 6,92500 EUR 7208,93 EUR 6,90500 EUR 11110,15 EUR 6,90500 EUR 6152,36 EUR 6,90500 EUR 1381,00 EUR 6,90500 EUR 5524,00 EUR 6,93500 EUR 6935,00 EUR 6,92500 EUR 3462,50 EUR 6,94000 EUR 326,18 EUR 6,94000 EUR 1388,00 EUR 6,94000 EUR 1388,00 EUR 6,94000 EUR 2262,44 EUR 6,94000 EUR 4066,84 EUR 6,94500 EUR 14660,90 EUR 6,94500 EUR 2701,61 EUR 6,95000 EUR 5560,00 EUR 6,95000 EUR 15290,00 EUR 6,93500 EUR 3467,50 EUR 6,93500 EUR 55,48 EUR 6,91500 EUR 3457,50 EUR 6,91500 EUR 3457,50 EUR 6,91500 EUR 3457,50 EUR 6,91500 EUR 3457,50 EUR 6,91500 EUR 3457,50 EUR 6,94000 EUR 3470,00 EUR 6,94000 EUR 3470,00 EUR 6,94000 EUR 3470,00 EUR 6,94000 EUR 3470,00 EUR 6,94000 EUR 3470,00 EUR 6,93000 EUR 5232,15 EUR 6,93000 EUR 1607,76 EUR 6,94000 EUR 7710,34 EUR 6,94000 EUR 13199,88 EUR 6,93000 EUR 5218,29 EUR 6,93000 EUR 1711,71 EUR 6,93000 EUR 1711,71 EUR 6,93000 EUR 5218,29 EUR 6,93000 EUR 4158,00 EUR 6,93000 EUR 2772,00 EUR 6,93000 EUR 2772,00 EUR 6,93000 EUR 540,54 EUR 6,93500 EUR 4819,83 EUR 6,93500 EUR 2607,56 EUR 6,93500 EUR 1040,25 EUR 6,93500 EUR 3606,20 EUR 6,93500 EUR 1768,43 EUR 6,93500 EUR 6442,62 EUR 6,92500 EUR 3407,10 EUR 6,94500 EUR 5562,95 EUR 6,94500 EUR 1382,06 EUR 6,92500 EUR 921,03 EUR 6,92500 EUR 6003,98 EUR 6,92500 EUR 4134,23 EUR 6,93500 EUR 15478,92 EUR 6,93500 EUR 443,84 EUR 6,93500 EUR 221,92 EUR 6,93500 EUR 748,98 EUR 6,93500 EUR 1463,29 EUR 6,93500 EUR 638,02 EUR 6,93500 EUR 13870,00 EUR 6,96500 EUR 10078,36 EUR 6,96500 EUR 466,66 EUR 6,96500 EUR 2479,54 EUR 6,96500 EUR 905,45 EUR 6,96500 EUR 13533,00 EUR 6,96500 EUR 397,01 EUR 6,93000 EUR 3624,39 EUR 6,93000 EUR 984,06 EUR 6,93000 EUR 5855,85 EUR 6,93000 EUR 3395,70 EUR 6,93000 EUR 1282,05 EUR 6,93000 EUR 949,41 EUR 6,93000 EUR 4116,42 EUR 6,93000 EUR 7512,12 EUR 6,93000 EUR 12515,58 EUR 6,93000 EUR 1344,42 EUR 6,93000 EUR 5855,85 EUR 6,93000 EUR 8004,15 EUR 6,92500 EUR 3462,50 EUR 6,93500 EUR 4161,00 EUR 6,93500 EUR 2774,00 EUR 6,93500 EUR 2149,85 EUR 6,93500 EUR 2815,61 EUR 6,93500 EUR 1969,54 EUR 6,93500 EUR 3467,50 EUR 6,93500 EUR 3467,50 EUR 6,93000 EUR 1039,50 EUR 6,93000 EUR 693,00 EUR 6,93000 EUR 3250,17 EUR 6,93000 EUR 547,47 EUR 6,93000 EUR 8329,86 EUR 6,93000 EUR 6701,31 EUR 6,93000 EUR 2037,42 EUR d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen 6,9398 EUR 555185,6600 EUR e) Datum des Geschäfts 2018-11-20; UTC+1 f) Ort des Geschäfts Name: XETRA MIC: XETR 22.11.2018 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Klöckner & Co SE Am Silberpalais 1 47057 Duisburg Deutschland Internet: www.kloeckner.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service 46625 22.11.2018 ISIN DE000KC01000 AXC0185 2018-11-22/14:12