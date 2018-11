Die Ölpreise am Weltmarkt befinden sich nach einer kurzen Zwischenerholung am gestrigen Handelstag direkt wieder im Rückwärtsgang. Die Heizölpreise in Deutschland, Österreich und der Schweiz fallen nahtlos weiter - heute um durchschnittlich einen Cent bzw. Rappen pro Liter. Die Inlandspreise sind in den letzten zehn Tagen förmlich abgestürzt und haben das niedrigste Niveau seit Ende September erreicht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...