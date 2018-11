Länderübergreifende Transparenz durch weltweite Einführung der SAP Sales Cloud CRM-Spezialist wird in der Wettbewerbskategorie "IT Management" ausgezeichnet

Im Rahmen des Best of Consulting und Best of Consulting Mittelstand zeichnet die WirtschaftsWoche in diesem Jahr zum neunten Mal Deutschlands beste Unternehmensberatungen aus. Die Auszeichnung in der Kategorie "IT Management" geht 2018 an die maihiro GmbH. Mit ihrem CRM-Projekt "FASTERGrowth" belegte sie bei Trelleborg Sealing Solutions, einem weltweit führenden Anbieter von Dichtungslösungen, den ersten Platz. Die Preisverleihung fand am 20. November in Düsseldorf statt.

Trelleborg Sealing Solutions zählt über 5.800 Beschäftigte in weltweit 28 Produktionsstätten und neun Forschungs- und Entwicklungszentren in Europa, Amerika und Asien. Das frühere On-premises-CRM-System war zwar global im Einsatz, vermochte jedoch nicht, die Vertriebsprozesse zu harmonisieren bzw. zu standardisieren. Nach mehreren Initiativen mit gekauften On-premises-CRM-Systemen und später auch Eigenentwicklungen fand Trelleborg Sealing Solutions mit der SAP Sales Cloud die für ihn passende Lösung. Die Entscheidung fiel nach einem Proof of Concept, den die maihiro GmbH durchführte, vielfach ausgezeichneter (u.a. SAP Gold Partner, MEE Regional Partner of the Year 2018) Spezialist für CRM-Prozesse und branchenvertraut durch zahlreiche Referenzkunden im B2B-Industriesektor.

Prozesse im Vertrieb weltweit harmonisiert

Mit der von maihiro eingeführten SAP Sales Cloud ist das Unternehmen in der Lage, seine Prozesse im Vertrieb weltweit zu harmonisieren, Presales und Marketing eng in das Lead Management zu integrieren und die bereichsübergreifende Kooperation zu fördern. Ergebnis ist ein deutlich besseres Verständnis der Kundenbedürfnisse. Nach Abschluss des Rollouts haben inzwischen knapp 1.500 Beschäftigte Zugriff auf die SAP Sales Cloud als globale Produkt- und Kundendatenbank. maihiro war für TSS nicht nur CRM-Implementierungspartner, sondern entwarf gemeinsam mit dem Kunden auch eine CRM-Strategie. Florian Bischof, Manager CRM Systems/Project Manager CRM Implementation bei TSS: "In unserem weltweiten Vertrieb sorgt ein systematisches Lead Management über die Sales Cloud jetzt für mehr Conversion."

Über maihiro

Als Spezialist für Customer Relationship Management (CRM), Customer Experience (CX) und Commerce begleitet maihiro seine Kunden in Marketing, Vertrieb und Service durchgängig von der Strategie- und Organisationsentwicklung über die Prozessoptimierung, Konzeption und Implementierung bis zum Betrieb von SAP Customer Experience Lösungen. www.maihiro.com

