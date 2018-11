In der Spitze hat die Amazon-Aktie nun um 30 Prozent korrigiert. Für langfristige Anleger ist das verkraftbar, sie liegen im Jahr 2018 immer noch 30 Prozent vorne. Für alle, die einen Einstieg suchen oder andersherum mit Ausstiegsgedanken spielen, ist die Aktie nun an einem Punkt angekommen, der über die Entwicklung der nächsten Wochen entscheiden wird: Der Chart bastelt gerade an einem Doppelboden, den die Bullen vorgestern mit eindrucksvollem Kaufdruck ins Spiel gebracht haben. Es wäre die perfekte Konsolidierungsformation.

