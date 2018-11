Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Enel nach strategischen Aussagen von Endesa von 5,80 auf 5,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Diese Aussagen bedeuteten für Enel einen im Schnitt rund 1,6 Prozent höheren Gewinn je Aktie in den Jahren 2019 bis 2021, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In den darauf folgenden Jahren dürfte diese Kennziffer sogar um etwa 2 Prozent steigen./bek/ag Datum der Analyse: 22.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0050 2018-11-22/14:59

ISIN: IT0003128367