Epigenomics AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung DGAP Stimmrechtsmitteilung: Epigenomics AG Epigenomics AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 22.11.2018 / 16:03 Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die Deutsche Balaton AG (und Sonstige Mitteilende, siehe Stimmrechtsmitteilung vom 26.10.2018), Heidelberg, Deutschland hat uns gemäß § 43 Abs. 1 WpHG am 21.11.2018 im Zusammenhang mit der Überschreitung bzw. Erreichung der 10%-Schwelle oder einer höheren Schwelle vom 24.10.2018 über Folgendes informiert: A. Mit dem Erwerb der Stimmrechte verfolgte Ziele: 1. Die Investition der Deutsche Balaton AG und der Sonstigen Mitteilenden ist langfristig angelegt und erfolgt mit dem Zweck der Erzielung von Vermögenszuwächsen. Hierfür erwarten wir, dass Geduld über einen mittleren Zeithorizont notwendig sein wird. 2. Weder die Deutsche Balaton AG noch die Sonstigen Mitteilenden, denen die im Deutsche Balaton-Konzern u.a. von der ABC Beteiligungen AG und der Heidelberger Beteiligungsholding AG an der Epigenomics AG gehaltenen Stimmrechte zugerechnet werden, beabsichtigen zum gegenwärtigen Zeitpunkt, schließen es aber für die Zukunft auch keineswegs aus, innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte durch Erwerb unmittelbar oder mittelbar zu erwerben. In Abhängigkeit vom Preis könnten ggf. innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte durch Erwerb oder auf sonstige Weise erworben werden. 3. Die Deutsche Balaton AG und die Sonstigen Mitteilenden streben keine Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen der Epigenomics AG an. Sie werden bei den nächsten Wahlen von Aufsichtsratsmitgliedern ihre Stimmrechte nach freiem Ermessen ausüben. 4. Die Deutsche Balaton AG strebt aktuell keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Gesellschaft an (insbesondere nicht im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung und die Dividendenpolitik). B. Hinsichtlich der Herkunft der Mittel für den Erwerb der Stimmrechte an der Epigenomics AG teilen wir Ihnen mit, dass die Deutsche Balaton AG bzw. die Konzerngesellschaften der Deutsche Balaton AG, die die Stimmrechte an der Epigenomics AG halten, Eigenmittel für den Erwerb der von erworbenen Stimmrechte eingesetzt haben. Die entsprechenden Eigenmittel wurden teilweise aus bestehenden allgemeinen Kreditvereinbarungen generiert. 22.11.2018 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Epigenomics AG Geneststraße 5 10829 Berlin Deutschland Internet: www.epigenomics.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service 750207 22.11.2018 ISIN DE000A11QW50 AXC0229 2018-11-22/16:04