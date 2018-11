Die Korrektur bei den Cannabis-Aktien geht weiter. Aurora Cannabis verliert zum Handelsstart in Toronto 1,3 Prozent auf 8,14 CAD, Canopy Growth gibt um 1,6 Prozent auf 43,95 CAD nach und Aphria notiert sogar 3,6 Prozent im Minus bei 11,27 CAD. DER AKTIONÄR erwartet zwar, dass sie die hohe Volatilität bei den Aktien vorerst weiter fortsetzen wird, langfristig sieht der AKTIONÄR aber in den aktuellen Kursen ein interessantes Niveau. Die weltweite Legalisierung hat gerade erst begonnen. In den kommenden Jahren stehen die Chancen gut, dass der Markt weiter massiv wächst. Vor Kurzem hat DER AKTIONÄR mit Hendrik Knopp, Geschäftsführer der Aphria Deutschland GmbH, über die Entwicklungen und Chancen bei Aphria gesprochen:

