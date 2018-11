Die Sanierungsarbeiten bei Steinhoff gehen weiter. Am Donnerstag meldet der angeschlagene Möbelkonzern, dass die US-Tochter Mattress Firm das Insolvenzverfahren nach Chapter 11 wieder verlassen hat. Die Steinhoff-Aktie reagiert allerdings kaum auf die Meldung: Am Nachmittag beträgt das Plus 1,1 Prozent.

