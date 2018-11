Unternehmensanleihen weekly: Ausverkauf bei den Anleihespreads. Markt für Unternehmenskredite wird zum Minenfeld.

Ausverkauf bei den Anleihespreads in der letzten Woche: Der iBoxx Corporates verzeichnete einen der steilsten Wochenanstiege der letzten Jahre und notiert derzeit bei 88 Basispunkten deutlich auf seinem Jahreshoch. Fast alle Branchen liegen nun über ihren Fünfjahresdurchschnitten, allen voran wiederum die Branche "Automobil" mit inzwischen 110 Basispunkten. Die Ausweitung vollzog sich relativ gleichmäßig über das Ratingspektrum. Insbesondere im "A"-Band waren jedoch 11 Basispunkte Ausweitung innerhalb von einer Woche signifikant.

Ähnlich die CDS-Spreads: 12 Basispunkte beim iTraxx und sogar 17 Basispunkte beim CDX in den USA innerhalb einer Woche - das ist mehr als deutlich.

Die Unruhe an den Märkten ist deutlich gestiegen. Hat sich der Kreditzyklus also bereits gedreht und kommt jetzt der Credit-Crunch? Nach der letzten Bank Lending Survey der Fed ist es noch nicht ganz so weit. Demnach lockerten Banken erneut die Kreditvergabebedingungen an Unternehmen. Allerdings ging unternehmensseitig die Nachfrage nach Krediten zurück.

Bei der Frage, ob die Abflachung der Zinsstrukturkurve in den USA Einfluss auf die Kreditvergabebedingungen oder -preise habe, antworteten die befragten Banken mehrheitlich mit "noch nicht". Sollte sich die Zinsstrukturkurve jedoch invertieren, geht eine signifikante Mehrheit der Befragten von einer deutlichen Kontraktion der Vergabebedingungen aus.

Insgesamt sind die Risiken an den Märkten für Unternehmenskredite also alles andere als geringer geworden. Neben dem Szenario einer inversen Zinsstrukturkurve bleiben ansteigende Fälligkeiten bei steigenden Zinsen und nachlassender Profitabilität der Unternehmen ein wesentlicher Bestimmungsfaktor der Entwicklung.

Insgesamt werden wir innerhalb der nächsten sechs Monate mit allergrößter Wahrscheinlichkeit weitere Ausweitungen sehen. Wie sich diese auf einzelne Monate verteilen, bleibt tagesformabhängig.

Hier können Sie das "Wochenbarometer" mit aktuellen News zu den Kapitalmärkten und weitere Research-Publikationen herunterladen.