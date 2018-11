Die Apple-Aktie hat auch am Donnerstag ihre Talfahrt fortgesetzt. Möglicherweise gibt es am "Black Friday" einen Umsatzschub, so die Analysten. Dennoch ist die Entwicklung derzeit kaum noch schönzureden. Das Kultunternehmen hat mittlerweile in wenigen Wochen mehr als 20 % abgegeben. Das bedeutet, dass nun der charttechnische Abwärtstrend erreicht ist. Zumindest ist noch eine weitere Unterstützung in Sicht. Dies sind 150 Euro als runde Marke, die durchaus Beachtung findet.

Dabei jedoch sollte ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...