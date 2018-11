Oberhausen (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Endlich ist es wieder soweit. Es ist Black Friday! Auch in Deutschland locken wieder zahlreiche Händler und Marken in ihren Onlineshops und Ladengeschäften mit extremen Rabatten und Sonderangeboten. Bei Black-Friday.de - Deutschlands dienstältestem Black Friday Portal - finden Schnäppchenjäger auch in diesem Jahr wieder eine Übersicht über die besten Aktionen und Rabatte. Erstmals bietet das Portal auch eine Übersicht über die offline stattfindenden Black Friday Aktionen in den größten deutschen Innenstädten und Shopping-Centern!



Das Interesse am Black Friday in Deutschland ist in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen. So haben sich die Suchanfragen bei Google sowie die Besucherzahlen auf Black-Friday.de von Jahr zu Jahr verdoppelt. In diesem Jahr rechnen die Betreiber wieder mit mehr als 2 Millionen Besuchern, die sich auf dem Portal über die besten Schnäppchen informieren möchten.



Auch auf Seiten des Handels ist der Black Friday immer beliebter geworden. In den vergangenen Jahren nahm die Zahl der teilnehmenden Händler immer weiter zu. Im Jahr 2018 scheint kein Händler mehr am Black Friday vorbeizukommen und so reiht sich heute in den deutschen Innenstädten eine Black Friday Aktion an die Nächste.



Eine Seite, alle Deals: Black Friday.de ist das Black Friday Portal für Deutschland. Hier finden Schnäppchenjäger am heutigen Black Friday hunderte Angebote deutscher Shops auf einen Blick. Per Newsletter und die einschlägigen Social-Media-Kanäle werden User laufend über die besten Deals informiert und verpassen so keine Black Friday Aktion.



Das Team von Black Friday.de hat in den letzten Wochen wieder unzählige Black Friday Angebote zusammengetragen und aufbereitet. Erstmals listet Black-Friday.de nicht nur Aktionen von Onlineshops im Internet, sondern bietet zudem eine Übersicht über die besten Offline-Angebote aus den 100 größten Städten Deutschlands (https://www.black-friday.de/staedte).



Über den Black Friday



In seinem Ursprungsland ist der Black Friday seit Jahrzehnten eine feste Institution und bringt jedes Jahr Millionen Amerikaner dazu tumultartig die Geschäfte zu stürmen. Traditionell findet der Black Friday immer am Freitag nach dem amerikanischen Erntedankfest Thanksgiving statt und gilt als der umsatzstärkste Tag des ganzen Jahres.



Seit 2006 wird der Black Friday auch in Deutschland gefeiert. Dank Apple, denn die Kalifornier waren die Ersten, die ihre Black Friday Rabatte aus den USA auch in Deutschland anboten. In den folgenden Jahren kamen immer mehr Händler dazu und sorgten für eine wachsende Bekanntheit des Black Fridays in Deutschland.



OTS: Black-Friday.de newsroom: http://www.presseportal.de/nr/111552 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_111552.rss2



Pressekontakt: Simon Gall - Black-Friday.de Lothringer Str. 12 46045 Oberhausen E-Mail: info@black-friday.de Tel.: (0208) 88 289 821 Web: https://www.black-friday.de