FRANKFURT (Dow Jones)--Nach der Erholung am Vortag ging es mit den Kursen am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag schon wieder bergab. Im Handel war von mangelnder Kaufbereitschaft die Rede. Diese wurde noch verschärft durch den Thanksgiving-Feiertag in den USA, an dem die US-Börsen geschlossen blieben. In den kommenden Tagen wird der Markt darauf achten, wie verkaufsstark sich der "Black Friday" und der so genannte Cyber Monday entwickeln werden. Der DAX verlor 0,9 Prozent auf 11.138 Punkte.

Nach dem Ende der Berichtssaison sind Unternehmensnachrichten Mangelware. Die jüngste Gewinnwarnung von Covestro drückte weiter auf das Papier, die Aktie verlor 3,8 Prozent und war damit Tagesverlierer im DAX. Die Befürchtung einer iPhone-Absatzschwäche lastete derweil erneut auf der Aktie des Apple-Zulieferers Dialog, die 3 Prozent an Wert verlor.

Vapiano profitieren von Delisting-Spekulationen

Vapiano-Aktien stiegen dagegen 7,2 Prozent auf 7,00 Euro. Hier stützte ein Bericht im Manager-Magazin, laut dem das Unternehmen ein Delisting plant. "Der Markt spekuliert auf ein Abfindungsangebot", hieß es im Handel. Vapiano dementierte entsprechende Pläne, was die Aktie von den Hochs zurückkommen ließ. Im Tageshoch stand das Papier bei 7,95 Euro.

In der zweiten deutschen Reihe stiegen Delivery Hero um 1,6 Prozent, die Citi hatte die Aktien auf die Kaufliste genommen. Rheinmetall zogen mit einer Kaufempfehlung der BNP mit einem 100er-Kursziel um 2 Prozent auf 78,42 Euro an. Nordex profitierten mit einem Plus von 3 Prozent von einem Auftrag aus Irland.

Angeblich plant Rocket den Börsengang der Global Fashion Group

Mit Aufschlägen von 0,1 Prozent hielten sich Rocket Internet deutlich besser als der Gesamtmarkt. Stützend dürfte ein Bericht im Manager Magazin gewirkt haben, laut dem Rocket und Kinnevik einen Börsengang des Online-Fashionretailers Global Fashion Group (GFG) planen. Ganz überraschend käme ein solcher Schritt nicht. Ein Börsengang gilt schon länger als Option. Laut dem Magazin sollen Morgan Stanley und Goldman Sachs mit dem IPO mandatiert worden sein. GFG strebe eine Bewertung von 1,8 bis 2,5 Milliarden Euro an.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 66,6 (Vortag: 95,5) Millionen Aktien im Wert von rund 2,57 (Vortag: 3,81) Milliarden Euro. Es gab vier Kursgewinner und 26 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.138,49 -0,94% -13,77% DAX-Future 11.139,50 -0,99% -15,18% XDAX 11.143,65 -0,83% -13,36% MDAX 23.093,08 -0,91% -11,86% TecDAX 2.503,26 -0,89% -1,02% SDAX 10.329,96 -0,45% -13,10% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 160,66 -4 ===

November 22, 2018 11:47 ET (16:47 GMT)

