DAX kann erneut keine Serie starten, Vapiano hält Börsianer in Atem

Nach der gestrigen Kurserholung legte der DAX am heutigen Donnerstag den Rückwärtsgang ein. Damit setzte sich die jüngste Achterbahnfahrt fort. Nun könnte die 11.000-Punkte-Marke erneut in den Blickpunkt geraten.

Das war heute los. Aufgrund des Thanksgiving-Feiertages fiel der Handel an der Wall Street aus. Anleger am deutschen Aktienmarkt mussten also mit weniger Impulsen fertig werden. Gleich zu Beginn des Tages wurde klar, dass die gestrige Kurserholung keine Fortsetzung finden würde. Schließlich verfolgen Investoren Themen wie den Brexit oder den Schuldenstreit der Europäischen Kommission mit der italienischen Regierung weiter.

Das waren die Tops & Flops. Im DAX konnte sich heute die Aktie des Dialyse-Spezialisten Fresenius Medical Care (WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802) an die Spitze setzen und dem negativen Umfeld entziehen. Das Kursplus lag zeitweise bei rund 2 Prozent. Allerdings ist die Aktie noch weit davon entfernt, die infolge einer Mitte Oktober ausgesprochenen Gewinnwarnung erlittenen Kursverluste wettgemacht zu haben.

