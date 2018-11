Boston (ots/PRNewswire) - FundCount, LLC, ein weltweit aktiver Anbieter von Software für Buchhaltung und Investmentanalyse, erhielt auf den "WealthBriefing GCC Region Awards" in Dubai die Auszeichnung "Beste Kundenkommunikation" (Best Client Communications). Die angesehene jährliche Preisverleihung würdigt die besten Anbieter in den Segmenten "Global Private Banking", "Vermögensverwaltung" und "Trusted Advisors" im GCC-Raum.



FundCounts Software für die Portfolio-, Partnerschafts- und Hauptbuch-Buchhaltung wird von Family Offices, Fondsverwaltern, Hedgefonds und Private-Equity-Gesellschaften rund um den Globus genutzt. Die soliden Berichtsfunktionen des Unternehmens versetzen Vermögensverwalter in die Lage, in Minutenschnelle statt in Tagen oder Wochen Berichte zu erstellen. Ein Mitglied der Wertungsjury zu FundCounts Auszeichnung als Kategorie-Sieger: "FundCount geht in hohem Maße auf den Bedarf von Kunden ein. Sein Fokus, ein Berichtswerkzeug umzusetzen, das Vermögensverwalter in die Lage versetzt, ihren Kunden basierend auf den Informationen von der Finanzinstitution maßgeschneiderte Berichte zu liefern, fand große Resonanz."



"FundCounts auf Abruf erstellbare, individualisierbare Berichte und sein Kundenportal geben Vermögensverwaltern kritische Werkzeuge an die Hand, die die Kommunikation mit deren Kunden verbessern", so Alex Ivanov, CEO und Gründer von FundCount. "Es ist uns eine Ehre, dass die Wertungsjury die Vorteile, die FundCount bietet, mit der Auszeichnung "Beste Kundenkommunikation" anerkannt hat."



"Diese Preisverleihung würdigt die besten Anbieter im Privatkundensegment. Diese Firmen stehen in der Tat für Spitzenleistungen in der Vermögensverwaltung", so Stephen Harris, CEO von ClearView Financial Media und Herausgeber von "WealthBriefing".



Redaktionsanmerkungen



Informationen zu FundCount FundCount, gegründet 1999, bietet integrierte Software für Buchhaltung und Investmentanalyse an, die Kunden rund um den Globus zu mehr betrieblicher Effizienz verhilft und unmittelbare, umsetzbare Informationen liefert. Über 120 Hedgefonds, Single-Family- und Multi-Family-Offices, Fondsverwalter sowie Private-Equity-Gesellschaften in aller Welt, mit Vermögenswerten von insgesamt über 125 Milliarden US-Dollar, verlassen sich heute auf FundCount, um genaue, rechtzeitige Informationen erhalten und flexible Berichte erstellen zu können. FundCount unterstützt seinen wachsenden Kundenstamm vom Unternehmensstammsitz in den USA sowie von vier zusätzlichen internationalen Standorten aus. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.fundcount.com.



Informationen zu ClearView Financial Media Ltd ("ClearView")



ClearView Financial Media wurde 2004 von Stephen Harris gegründet, dem CEO des Unternehmens. Sein Ziel war es, anspruchsvollen Privatkunden hochwertige entscheidungsrelevante Informationen bereitzustellen. Ansässig in London, jedoch mit wahrhaft globaler Ausrichtung, publiziert ClearView eine Reihe von Nachrichtenangeboten mit der Bezeichnung WealthBriefing - ergänzt um Forschungsberichte und Rundschreiben. Weiter betreibt es ein weltweit angelegtes Programm für Vordenker-Events. Mit seinen Teams in London, Singapur, der Schweiz, den USA, Südafrika und auf den Philippinen ist das Unternehmen eine der am schnellsten wachsenden Mediengruppen, die den Sektor der Finanzdienstleistungen unterstützen.



OTS: FundCount newsroom: http://www.presseportal.de/nr/132910 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_132910.rss2



Pressekontakt: Abby Friedman: +1-908-904-1926. Sonstige Anfragen: Mike Slemmer: +1-617-586-3365