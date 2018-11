GEA Group Aktiengesellschaft: GEA passt Ausblick für operative Cash-Flow-Treiber-Marge 2018 an DGAP-Ad-hoc: GEA Group Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Prognoseänderung GEA Group Aktiengesellschaft: GEA passt Ausblick für operative Cash-Flow-Treiber-Marge 2018 an 22.11.2018 / 19:35 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Ad-hoc-Meldung gemäß Artikel 17 MAR GEA passt Ausblick für operative Cash-Flow-Treiber-Marge 2018 an Der Vorstand der GEA Group Aktiengesellschaft hat sich vor dem Hintergrund der Geschäftsentwicklung des Konzerns im Oktober dazu entschieden, den Ausblick für das Geschäftsjahr 2018 hinsichtlich der operativen Cash-Flow-Treiber-Marge* auf Basis konstanter Wechselkurse zum Vorjahr auf einen Korridor zwischen 6,5 und 7,0 Prozent (zuletzt: etwa 8,5 Prozent) anzupassen. Diese Erwartung entspricht einer berichteten - das heißt auf Basis aktueller Wechselkurse - operativen Cash-Flow-Treiber-Marge zwischen 7,0 und 7,5 Prozent. Hintergrund der neuen Einschätzung ist das im laufenden Geschäftsjahr volumenbedingt länger als im Vorjahr anhaltende hohe Niveau des Working Capital. Die weiteren Kennzahlen des Ausblicks und die Annahmen für das Geschäftsjahr 2018 bleiben unverändert, wie in der Quartalsmitteilung zum dritten Quartal (S. 6) und im Geschäftsbericht 2017 (S. 120) beschrieben. Trotz der aktuell guten Volumenentwicklung in 2018 sieht GEA die Entwicklung des Geschäfts in 2019 weniger zuversichtlich. Die sich eintrübenden gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Kombination mit weiter steigenden Material- und Personalkosten werden sich belastend auswirken. * operative Cash-Flow-Treiber wie definiert im Halbjahresfinanzbericht 2018 S. 3, 8 und 44ff. Kontakt: GEA Group Aktiengesellschaft Donat von Müller Head of IR Tel. +49 (0)211 9136 1080 Fax +49 (0)211 9136 31087 donat.vonmueller@gea.com 22.11.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: GEA Group Aktiengesellschaft Peter-Müller-Straße 12 40468 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 (0)211 9136-0 Fax: +49 (0)211 9136-31087 E-Mail: ir@gea.com Internet: www.gea.com ISIN: DE0006602006 WKN: 660200 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, München; Freiverkehr in Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 750287 22.11.2018 CET/CEST ISIN DE0006602006 AXC0288 2018-11-22/19:36