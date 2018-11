SFC Energy AG: Einstieg in Wasserstofftechnologie - Entwicklungspartnerschaft und Lizenzvereinbarung mit adKor GmbH DGAP-Ad-hoc: SFC Energy AG / Schlagwort(e): Kooperation SFC Energy AG: Einstieg in Wasserstofftechnologie - Entwicklungspartnerschaft und Lizenzvereinbarung mit adKor GmbH 22.11.2018 / 19:39 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. SFC Energy AG - Ad-hoc - ISIN DE0007568578 SFC Energy AG: Einstieg in Wasserstofftechnologie - Entwicklungspartnerschaft und Lizenzvereinbarung mit adKor GmbH Brunnthal/München, Deutschland, 22. November 2018 - Die SFC Energy AG hat eine Entwicklungspartnerschaft mit der adKor GmbH, Wildau, geschlossen. Die Vereinbarung umfasst die gemeinsame Vermarktung der bestehenden Brennstoffzellenprodukte der Serie "Jupiter" sowie die gemeinsame Entwicklung einer neuen leistungsstarken Wasserstoffbrennstoffzellen-Generation mit Energiemanagement für den Einsatz in leistungsintensiven netzfernen und Back-up-Industrieanwendungen. Durch diese Kooperation erhält die SFC Energy als Ergänzung zur eigenen Direkt-Methanol-Brennstoffzellentechnologie Zugang zu einem bestehenden Produktportfolio im Bereich Wasserstofftechnologie und erweitert mittelfristig das eigene Leistungsspektrum bis 100 kW. Im Rahmen dieser Vereinbarung werden die beiden Unternehmen die neue Wasserstoffbrennstoffzellengeneration gemeinsam entwickeln und anschließend in ihren jeweiligen Kernmärkten vertreiben. Dabei wird SFC Energy auf Basis der unternehmenseigenen Technologieexpertise Kostenstrukturen und Betriebsabläufe der neuen Brennstoffzellengeneration inklusive Spannungswandler optimieren, während adKor die Bereiche Energiemanagement und die Peripherieweiterentwicklung verantwortet. Zudem gewährt adKor SFC Energy eine nicht-exklusive Lizenz an technischen Schutzrechten der ehemaligen FutureE, P21 und Heliocentris. Geplante Anwendungsgebiete der neuen Brennstoffzellen-Generation sind im ersten Schritt die Bereiche kritische Infrastrukturen und Back-up-Stromversorgung. Da die Gesellschaften bei der Entwicklung der neuen Wasserstoffbrennstoffzellengeneration auf einer bereits langjährig erprobten Technologie aufsetzen können, rechnet SFC Energy mit einer Entwicklungszeit von nur zwei Jahren und erwartet bei den Entwicklungskosten signifikante Einsparungen von ca. 50 % im Vergleich zu einer Neuentwicklung. SFC Investor Relations SFC Energy AG Eugen-Sänger-Ring 7 D-85649 Brunnthal Tel. +49 89 673 592-378 Fax. +49 89 673 592-169 Email: ir@sfc.com Web: www.sfc.com CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Tel. +49 89 898 27227 Email: susan.hoffmeister@sfc.com Web: www.crossalliance.de 22.11.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SFC Energy AG Eugen-Saenger-Ring 7 85649 Brunnthal Deutschland Telefon: +49 (89) 673 592 - 100 Fax: +49 (89) 673 592 - 169 E-Mail: ir@sfc.com Internet: www.sfc.com ISIN: DE0007568578 WKN: 756857 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 750281 22.11.2018 CET/CEST ISIN DE0007568578 AXC0290 2018-11-22/19:39