The following instruments on XETRA do have their last trading day on 22.11.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 22.11.2018



ISIN Name



AU000000MSP8 MAXSEC GROUP LTD

FI4000102678 NEXSTIM OYJ

FR0010378604 LYX.ST.EU.SE.DI.30 UETF D

FR0010407197 LYXOR PRIVEX U.ETF D

FR0010833558 L.FTSE E./N.D.E.U.ETF D

FR0010833566 LY.FTSE E./N.U.S.UETF DEO

GB0000566504 BHP GROUP PLC DL -,50