Morgan Stanley senkt Goldman auf 'Equal-weight' - Ziel 226 Dollar

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Goldman Sachs von "Overweight" auf "Equal-weight" abgestuft und das Kursziel von 291 auf 226 US-Dollar gesenkt. Grund für die Abstufung sei die jüngste Affäre um den malaysischen Staatsfonds 1MDB, schrieb Analystin Betsy Graseck in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wie lange es dauert, bis die Affäre beendet ist, sei unklar. Gleiches gelte für die Höhe möglicher Strafen für die Investmentbank. Hinzu kämen möglicherweise auch noch Kosten, um die Regulierungsbehörden zufrieden zu stellen. Die für Goldman Sachs schlechte Nachrichtenlage rund um die Affäre könne in den kommenden Monate fortdauern.

Deutsche Bank hebt Shop Apotheke auf 'Buy' - Ziel 53 Euro

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat Shop Apotheke von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 50 auf 53 Euro angehoben. Der Arzneimittelversand dürfte zu den Gewinnern des zunehmenden Trends von Offline zu Online beim Medikamentenverkauf gehören, schrieb Analyst Alexander Thiel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Pläne von Gesundheitsminister Spahn zum digitalen Rezept deuteten darauf hin, dass es nicht zu einem Verbot des Versands verschreibungspflichtiger Medikamente kommen werde. Nach dem jüngsten Ausverkauf habe die Aktie zudem Erholungspotenzial.

Citigroup hebt Delivery Hero auf 'Buy' - Ziel 41,20 Euro

LONDON - Die US-Bank Citigroup hat Delivery Hero nach dem Kursrutsch von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 48,50 auf 41,20 Euro gesenkt. Die Wachstumsstärke der Essenslieferkette und ihr Gewinnpotenzial würden nicht angemessen gewürdigt, schrieb Analyst Michael Goltsman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sieht eine gute Kaufchance.

Deutsche Bank hebt SLM Solutions auf 'Buy' - Ziel 17 Euro

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat SLM Solutions von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 27 auf 17 Euro gesenkt. Die Papiere des Herstellers von 3D-Metalldruckern seien im Verlauf des Jahres geradezu dramatisch weit hinter den Gesamtmarkt zurückgeblieben, schrieb Analyst Uwe Schupp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Einem Einbruch der Aktie von fast 80 Prozent stehe ein Rückgang des Dax um 14 Prozent gegenüber. Anleger stellten sich die Frage, ob SLM Solutions als Investment passé sei. Es gebe jedoch Hinweise, dass das schwache Wachstum nicht unternehmensspezifisch ist. Der Experte zeigte sich zudem hoffnungsvoll, dass der Aufsichtsrat in den kommenden Monaten einen hochrangigen Top-Manager berufen wird nach dem angekündigten Rückzug des langjährigen Finanzchefs.

JPMorgan hebt Just Eat auf 'Neutral' - Senkt Ziel auf 603 Pence

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat Just Eat aus Bewertungsgründen von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft, das Kursziel aber von 742 auf 603 Pence gesenkt. Zwar sei die Aktie nach dem starken Kursverfall nun kein Verkauf mehr, doch biete der Essenslieferant weiterhin wenig Grund für Begeisterung, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verwies auf sinkende Umsätze im britischen Heimatmarkt. Zudem sollte auch das internationale Geschäft - mit Ausnahme von Brasilien und Kanada - kurzfristig kaum an Bedeutung gewinnen. Das Kurspotenzial für die Aktie sei deshalb gering.

CFRA senkt Ziel für Thyssenkrupp auf 17 Euro - 'Hold'

LONDON - Das Analysehaus CFRA hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 19 auf 17 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analystin Wan Nurhayati kappte ihre Gewinnschätzungen nach dem Geschäftsbericht des Stahl- und Industriekonzerns. Potenziell positive Impulse aus der Aufspaltung würden durch zunehmende globale Unsicherheit aufgezehrt, schrieb sie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ag

Equinet hebt Ziel für Deutsche Telekom auf 15,50 Euro - 'Neutral'

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 13,30 auf 15,50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Der Ausbau des 5G-Netzes könne sich trotz hoher Investitionen in die dafür notwendige Infrastruktur letztlich vorteilhaft für den Telekomkonzern erweisen, schrieb Analyst Cengiz Sen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Gleiches gelte für den Verkauf von Aktiva im Verlauf des nächsten Jahres.

HSBC senkt Ziel für Uniper auf 17 Euro - 'Reduce'

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Uniper von 24 auf 17 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Reduce" belassen. Der überhöhte Aktienkurs von Uniper sei vor allem den Käufen aktionistischer Investoren geschuldet, schrieb Analyst Adam Dickens in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Gleichzeitig aber belasteten mehrere politische, geopolitische und regulatorische Faktoren den Wert der Energieerzeugungssparten des Stromproduzenten. Einen Teil dieser Aktivitäten werde Fortum verkaufen müssen, um eine Komplettübernahme von Uniper finanziell überhaupt stemmen zu können.

JPMorgan senkt Ziel für Osram auf 42 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Osram von 50 auf 42 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Eigentlich dürften die Erwartungen des Marktes an den Lichtspezialisten in einem normalen ökonomischen Umfeld nicht weiter sinken, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Doch die durch den Handelsstreit zwischen den USA und China sinkende Nachfrage insbesondere im Autosektor berge im ersten Halbjahr 2019 weiteres Rückschlagpotenzial. Der Experte kürzte deshalb seine Annahmen und bleibt - trotz des inzwischen attraktiven Aktienkurses - lieber weiter an der Seitenlinie.

JPMorgan senkt Ziel für Jost Werke auf 39 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Jost Werke nach Quartalszahlen von 45 auf 39 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Der Lkw-Ausrüster habe ein solides Umsatzwachstum erreicht und sollte auch sein Jahresumsatzziel problemlos schaffen, welches einen Anstieg im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich beinhalte, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bei der leicht rückläufigen operativen Ergebnismarge (Ebit) könnte sich das angestrebte Jahreswachstum indes als Herausforderung erweisen. Hinsichtlich des neuen Kursziels verwies er auf die gesunkene Branchenbewertung.

KUNDENHINWEIS: Sie lesen eine Auswahl der Analysten-Umstufungen von dpa-AFX

/he

AXC0300 2018-11-22/21:35