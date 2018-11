Köln (ots) - Gemeinsam mit vielen prominenten Gästen wie Uschi Glas, Valentina und Cheyenne Pahde, Ann-Kathrin Kramer und Harald Krassnitzer, Mike Singer oder Olaf Thon hat Wolfram Kons live um 18.00 Uhr den 23. RTL-Spendenmarathon gestartet. "Seit dem ersten RTL-Spendenmarathon 1996 haben wir insgesamt mehr als 163 Millionen Euro gesammelt. Jetzt wünsche ich mir, dass wir die 170 Millionen Marke knacken und damit tausenden weiteren Kindern in Deutschland und der ganzen Welt nachhaltig helfen können! Dafür gebe ich mit meinem Team in den kommenden 24 Stunden alles!" so Wolfram Kons, der rund um die Uhr die längste Charity-Sendung im deutschen Fernsehen moderieren wird. Bis zur Finalsendung am morgigen Freitag um 18.00 Uhr wird er einmal pro Stunde live aus dem RTL-Spendenmarathon-Studio heraus die Zuschauer aufrufen zu spenden. In den kommenden 24 Stunden sind als prominente Unterstützer u.a. mit dabei: "RTL Aktuell"-Chefmoderator Peter Kloeppel, Sänger Wincent Weiss, "Höhle der Löwen"-Investorin Judith Williams, Schauspielerin und Sängerin Jasmin Wagner, die Schauspieler Uschi Glas, Marie-Luise Marjan, Bjarne Mädel, die RTL-Moderatorinnen Birgit Schrowange, Katja Burkard, Frauke Ludowig, Laura Wontorra, Victoria Swarovski und Nazan Eckes, "Let's Dance"-Juror Jorge González, Reality-TV-Star Daniela Katzenberger, "Ninja Warrior Germany" Moderator Jan Köppen und viele Stars der RTL-Serien "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", "Unter uns", "Alles was zählt" und "Freundinnen".



Wie Wolfram Kons, wird auch Joey Kelly in den nächsten 24 Stunden kein Auge zumachen. Beim "24 h Urban Run" versucht der 46-Jährige gemeinsam mit 20 Firmenmannschaften den Weltrekord für die "weiteste Team-Staffelstrecke im Extrem-Hindernislauf (24 Stunden, Mixed)" (Oder sind das extra andere Zeichen?) aufzustellen. Das Besondere: Joey Kelly wird den rund 400 Meter langen Parcours alleine bewältigen und bekommt dabei auch von drei seiner vier Kinder laufend Unterstützung. Leon (14), Luke (18) und Lillian (12) werden ebenfalls bei der Kelly-Challenge mitmachen.



Helfen auch Sie mit und spenden Sie!



Mehr rund um den 23. RTL-Spendenmarathon gibt es unter www.rtlspendenmarathon.de und in der Webshow unter https://www.facebook.com/RTLWirHelfenKindern



