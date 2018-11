Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - GAC Motor, Chinas führender Automobilhersteller, stellt auf der Auto Guangzhou 2018 (die "Ausstellung") im China Import and Export Fair Complex vom 19. - 25. November seine vier Kerntechnologien aus - Industriedesign, Umweltstärke, Smart Technology und Fahrsysteme und betont außerdem seine Stärke im Bereich Innovation. Des Weiteren zeigt das Unternehmen seine gesamte Produktpalette, darunter das GS5, sein neues "2+X"-Konzeptfahrzeug und startet einen Vorverkauf für seinen GM6-Minivan.



"Wir sind stolz darauf, auf der Auto Guangzhou 2018 unsere gesamte Fahrzeugpalette, insbesondere unseren zweiten Minivan, den GM6, ausstellen zu können. Der GM6 wurde mit seiner originellen Verarbeitung speziell für Familien konstruiert und verfügt über ein hochmodernes Design, das tiefe, sentimentale Werte ausstrahlt. Die vier Haupteigenschaften des GM6 - ein kantiges Äußeres, ein geräumiger Innenraum, eine intelligente Qiyun-KI-Mobility-Lösung und garantierte Sicherheit - werden die Bedürfnisse von Familien aus der Mittelschicht befriedigen", sagte Yu Jun, Präsident von GAC Motor.



Das Mittel- bis Oberklassemodell verfügt über einen 1.5L- und 1.3T-Motor sowie ein Fünfgang-Handschalt- bzw. ein Aisin-Sechsgangautomatikgetriebe. Mit hochmoderner aktiver und passiver Sicherheitstechnologie sowie einem glatten Sitzdesign handelt es sich beim GM6 um ein modernes und praktisches Fahrzeug, das die Stärken von GAC Motors ausspielt.



GAC Motor zeigt auf der Ausstellung außerdem seine neue "2+X"-Small-Space-Konzeptserie, die aus drei Modellen besteht: 2U für unabhängige Frauen, 2US für Paare und 2ALL, ein elektrisches Car-Sharing-Modell, das für einen Lifestyle mit niedrigem CO2-Verbrauch entwickelt wurde.



"Bei der "2+X"-Serie handelt es sich um ein hochmodernes Konzept für urbane Fortbewegung, die auf die aktuellsten Fortschritte in der Automobilindustrie sowie auf die Entwicklung intelligenter, vernetzter und elektrischer Fahrzeuge zurückgreift. Die "2+X"-Serie präsentiert nicht nur unsere Vorstellungen von selbst entwickelten, rein elektrischen Plattformen und der Modularisierung von Anwendungen, sondern auch unser Bestreben, intelligente Premiumautomobile mit unterschiedlichen Designs anzubieten, um den verschiedenen Bedürfnissen im Bereich Fortbewegung gerecht zu werden"; sagte Zhang Fan, Vizepräsident des Forschungs- und Entwicklungszentrums von GAC Motors.



Innovation auf der Straße



GAC Motor betont, dass technologische Innovation der Grundstein des kontinuierlichen Wachstums der Marke ist. Das Unternehmen zeigt auf der Ausstellung seine aktuellsten Fortschritte im, Bereich Smart-Technology, z. B. mit einer komplett neuen Version von Little Chi, einem interaktiven natürlichen Spracherkennungssystem, im Bereich des autonomen Fahrens und bei einer fortgeschritteneren Version einer adaptiven Fahrzeugdynamikkontrolle.



Als Unternehmen mit sozialer Verantwortung hat sich GAC Motor einer nachhaltigen Entwicklungsstrategie und der Herstellung zuverlässiger und umweltfreundlicher Fahrzeuge verschrieben. Der neueste 2.0TM-Motor des Unternehmens, der auf der Ausstellung gezeigt wird, verfügt über eine Wärmeeffizienz von 38,1 % sowie eine Leistungsdichte von 70 kw/l und wurde durch das deutsche Unternehmen FEV, das in den Bereichen Antriebsstränge und Fahrzeugentwicklung tätig ist, als Motor mit dem weltweit niedrigsten Energieverbrauch zertifiziert.



Die Legende geht weiter



Yu Jun, der Präsident von GAC Motor, sagte in seiner Rede, dass das Unternehmen in den kommenden zehn Jahren weiter danach streben wird, eine Weltklassemarke und ein internationales Unternehmen aufzubauen und den Fortschritt der Internationalisierung ständig zu verbessern. GAC Motor verfügt aktuell über ein internationales Vertriebs- und Servicenetzwerk in 16 Ländern, u. a. im Nahen Osten, Südostasien, Osteuropa, Afrika und Amerika und hat Forschungszentren in Los Angeles, im Silicon Valley und in Detroit errichtet. Bis Ende des Jahres plant GAC Motor außerdem die Gründung eines Vertriebsunternehmens in Nordamerika. GAC Motor bemüht sich unermüdlich für seine anhaltende Legendengeschichte auf seiner großen Reise, auf der ganzen Welt vertreten zu sein.



In diesem Jahr nahm GAC Motor zum ersten Mal an der Moscow Auto Show teil und konnte mit GAC Motor Russia Co., LTD seine erste Niederlassung im Ausland gründen. All dies erregte die Aufmerksamkeit vieler russischer Medien und Lieferanten, die den Stand von GAC Motor auf der Ausstellung besuchten.



Aleksandr Kataev, ein Reporter von Kommersant, ist einer der russischen Reporter, der die Ausstellung besucht hat. Kataev sagte: "Wir haben nach der Pressekonferenz auf der Ausstellung das Forschungs- und Entwicklungszentrum von GAC besucht und konnten uns ein umfassendes Bild davon machen, wie viel Arbeit GAC Motor in das Design und die Entwicklung neuer Modelle sowie in das Aufrechterhalten einer hochqualitativen Fahrzeugfertigung steckt. Design und Qualität: Das sind die beiden Punkte, die den russischen Verbraucher am meisten interessieren. Wir glauben, dass GAC Motor mit all seinen Modellen den russischen Markt erobern wir. "



"GAC Motor ist dabei, sich erfolgreich an neue Markttrends anzupassen, um die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen. Es ist unser Ziel, unseren Kunden auf der ganzen Welt einen angenehmeren mobilen Lifestyle zu bieten, indem wir unser Know-how in den Bereichen Technologie, Qualität und Dienstleistungen einsetzen", sagte Yu.



Informationen zu GAC Motor



Das im Jahr 2008 gegründete Unternehmen Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor) ist ein Tochterunternehmen der GAC Group, die auf der Liste der Fortune-Global-500-Unternehmen den 202. Rang belegt. Das Unternehmen ist im Bereich der Entwicklung und Herstellung von hochqualitativen Fahrzeugen, Motoren, Komponenten und Autozubehör tätig. GAC Motor belegte nun im sechsten Jahr in Folge den ersten Platz unter allen chinesischen Marken in der J.D. Power Asia Pacific's China Initial Quality Study SM (IQS), wodurch sich die qualitätsorientierte Strategie des Unternehmens in den Bereichen innovativer Forschung und Entwicklung (R&D) und Herstellung bis hin zur Lieferkette und Vertrieb & Dienstleistungen zeigt.



