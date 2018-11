Freiburg (ots) - [...] Die EU-Kommission empfiehlt, ein Strafverfahren gegen Italien einzuleiten. 60 Prozent der italienischen Wähler unterstützen Umfragen zufolge die Pläne ihrer Regierung. Sie würden letztlich bestraft, wenn die EU im Januar tatsächlich ein Defizitverfahren einleiten sollte. Das ist das Szenario, das die beiden De-facto-Regierungschefs in Rom im Hinterkopf haben. Politisches Kapital hoffen sie aus dieser Dynamik bei der Europawahl im Mai zu schlagen. Spitzt sich der Konflikt bis dahin zu, bekommen die Populisten mehr Rückenwind und mehr Einfluss, auch in den Institutionen der EU. Dies ist die Falle, in die die EU derzeit tappt. [...] http://mehr.bz/xzmc



