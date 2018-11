FinTech Group AG:Operative KPIs starten 2018 erneut durch DGAP-News: FinTech Group AG / Schlagwort(e): Monatszahlen FinTech Group AG:Operative KPIs starten 2018 erneut durch 23.11.2018 / 06:03 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Corporate News / Frankfurt am Main, 23.11.2018 Operative KPIs der FinTech Group AG starten 2018 erneut durch Operative KPIs nach 10 Monaten 2018 sehr positiv: B2C-Netto-Neukundenzahl steigt ggü. 10/2017 um +16 % Transaktionswachstum steigt parallel um ebenfalls +16 % Margenstarke OTC-Trades legen ggü. 10/2017 um 34 % zu Rund 1,1 Millionen Trades pro Monat im bisherigen Jahresdurchschnitt 2018 Frankfurt am Main - Die FinTech Group AG (ISIN: DE000FTG1111, WKN: FTG111, Ticker: FTK.GR) verzeichnet im Oktober 2018 den nächsten Rekordmonat. Die operative Stärke der Marke flatex, eine der am schnellsten wachsenden Online-Brokerage-Plattformen in Europa, resultiert in weiterhin zweistelligen Wachstumsraten (+16%) bei Neukunden und Transaktionen. Insgesamt rund 285.000 B2C-Kunden der FinTech Group Bank zum Stichtag 31.10.2018 bedeuten einen Netto-Kundenzuwachs von 31.000 B2C-Neukunden nach zehn Monaten des laufenden Geschäftsjahrs, respektive einen Zuwachs von rund 39.000 B2C-Neukunden im Zwölfmonatsvergleich. Entsprechend parallel dazu erhöhte sich die Anzahl an Handelstransaktionen auf 10,6 Millionen (+16% zum Vorjahreszeitraum von 9,1 Millionen), respektive von 12,7 Millionen in der Zwölfmonatsbetrachtung. In vier von zehn Monaten dieses Jahres wurden rund 1,2 Mio. Trades ausgeführt, was in einem bisherigen Jahresdurchschnitt von rund 1,1 Mio. Trades pro Monat resultiert. Insbesondere die margenstarken OTC-Trades legten im Zwölfmonatsvergleich um 34% zu. "Aufgrund des erfreulich starken Jahresendgeschäfts im B2C- und im B2B-Bereich sowie den momentanen Turbulenzen am Kapitalmarkt werden wir das Up-Listing in den Prime Standard in das Jahr 2019 verschieben", erläuterte Frank Niehage, CEO der FinTech Group AG, die Entscheidung des Vorstands. Die aktuelle Unternehmenspräsentation der FinTech Group AG (November 2018) ist in englischer Sprache auf der Seite www.fintechgroup.com veröffentlicht und steht zum Herunterladen zur Verfügung unter: https://www.fintechgroup.com/de/investor-relations/investorenpraesentationen/ Über die FinTech Group AG Die FinTech Group AG (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR) betreibt mit flatex eine der führenden und am schnellsten wachsenden Online-Brokerage-Plattformen Europas. Fortschrittliche, eigenentwickelte Top-Technologie eröffnet den mehr als 280.000 B2C-Kunden kostengünstige Top-Serviceleistungen und gewährleistet die reibungslose Abwicklung von mehr als 12 Millionen papierlos ausgeführten Kundentransaktionen pro Jahr. Das selbst entwickelte Kernbankensystem (FTG:CBS), das zu den modernsten und modularsten Systemen am Markt gehört, verhilft den zahlreichen B2B-Kunden inklusive staatlicher Infrastruktur ebenso wie etablierten Finanzdienstleistern und disruptiven Geschäftsideen als White-Label-Banking zum schnellen Erfolg. In einer Zeit der Bankenkonsolidierung, von Niedrigzinsen und Digitalisierung ist die FinTech Group damit ideal für weiteres Wachstum positioniert und auf einem sehr guten Weg, Europas führender Anbieter für Finanztechnologie zu werden. Gemeinsam mit der Österreichischen Post errichtet die FinTech Group aktuell Europas modernste und nachhaltigste Hybrid Bank: Online Banking auf dem neuesten Stand der Technologie, das zugleich in mehr als 1.700 Point-of-Sales in ganz Österreich auch offline verfügbar sein wird. Ein wegweisender Meilenstein für die Entwicklung der Finanzindustrie der Zukunft. Disclaimer Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen enthalten, die durch Formulierungen wie ,erwarten', ,wollen', ,antizipieren', ,beabsichtigen', ,planen', ,glauben', ,anstreben', ,einschätzen', ,werden' oder ähnliche Begriffe erkennbar sind. Solche vorausschauenden Aussagen beruhen auf unseren heutigen Erwartungen und bestimmten Annahmen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen können. Die von der FinTech Group AG tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. Kontakt: Jörg Peters IR & Presse FinTech Group AG Rotfeder-Ring 7 D-60327 Frankfurt/Main +49 (0) 69 450001 1701 joerg.peters.ext@fintechgroup.com 