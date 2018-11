=== *** 08:00 DE/BIP 3Q (2. Veröffentlichung) kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: -0,2% gg Vq 1. Veröff.: -0,2% gg Vq zuvor: +0,5% gg Vq kalenderbereinigt PROGNOSE: +1,1% gg Vj 1. Veröff.: +1,1% gg Vj zuvor: +2,0% gg Vj 09:00 DE/Bundestag, Fortsetzung Haushaltsberatungen, Berlin 09:00 DE/Grünen-Fraktionschef Hofreiter und -Finanzexperte Schick, PK zu "Offene Fragen und nötige Konsequenzen aus dem Cum-Fake-Steuerraub", Berlin 09:00 BE/SSM-Chefin Nouy, Rede beim Europäischen Bankenverband, Brüssel *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe November (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,0 zuvor: 55,3 *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe November (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,0 zuvor: 51,2 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe November (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,3 zuvor: 54,7 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe November (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,2 zuvor: 52,2 09:30 DE/Bundesrat, Sitzung, u.a. Beschlüsse zu Brückenteilzeit, Rentenpaket, Familienentlastung, Sofortprogramm Pflege, Berlin *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone November (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,5 zuvor: 53,7 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone November (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,0 zuvor: 52,0 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 53,0 zuvor: 53,1 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:00 ES/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede anlässlich der Verleihung des German-Bernacer-Preises, Madrid *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex November PROGNOSE: -1,8 Punkte zuvor: -1,1 Punkte *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit November (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,3 zuvor: 54,8 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit November (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,5 zuvor: 55,7 - DE/Deutsche Bahn AG, Abschluss AR-Sitzung zur Strategie (seit 22.11.), Berlin - IT/Banca d'Italia, Veröffentlichung Finanz- stabiliätsbericht, Rom - EU/Ratingüberprüfung für European Union (DBRS), Lettland (DBRS), Ungarn (Moody's), Zypern (DBRS) - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Japan geschlossen, verkürzter Handel am US-Aktienmarkt (bis 19:00) und am US-Anleihemarkt (bis 20:00) ===

