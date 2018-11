The following instruments on XETRA do have their first trading day 23.11.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 23.11.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT000B043401 UNICR.BK AUS. 14-20 BD00 BON EUR N

CA XFRA AT000B043427 UNICR.BK AUS. 14-20 83FLR BD00 BON EUR N

CA XFRA AT000B043450 UNICR.BK AUS. 14-22 FLR84 BD00 BON EUR N

CA XFRA AT000B043468 UNICR.BK AUS. 14-20 85 BD01 BON EUR N

CA XFRA AT000B043757 UNICR.BK AUS. 15-21 99 BD01 BON EUR N

CA XFRA AT000B043815 UNICR.BK AUS. 15-21 103 BD01 BON EUR N

CA XFRA AT000B043856 UNICR.BK AUS. 15-21 107 BD01 BON EUR N

CA XFRA AT000B044094 UNICR.BK AUS. 16-23 BD02 BON EUR N

CA MZ2E XFRA DE000A2NBJM1 MAINZ IHS 18/21 VAR BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HV5LX33 UC-HVB CRELINO 20 RUXD BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HV5LX41 UC-HVB CRLNFI 20 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB11785 LBBW STUFENZINS 18/31 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000SLB4170 LDSBK.SAAR OPF A417 BD02 BON EUR N

CA XFRA US045167EK55 ASIAN DEV. BK 18/20 BD02 BON USD N

CA XFRA US23304SAB97 DBS BANK 18/21 MTN REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS1901209376 AGRIC.DEV.BK.CH 18/21FLR BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1904803134 WORLD BK 18/21 MTN BD02 BON TRY N

CA XFRA XS1910934709 ENCE ENERGIA 18-25 FLR BD02 BON EUR N

CA 5NXA XFRA FI4000354162 NEXSTIM OYJ EQ00 EQU EUR N

CA BIL XFRA GB00BH0P3Z91 BHP GROUP PLC DL -,50 EQ00 EQU EUR Y

CA LEEU XFRA LU1812091194 LIF-L.F.E/N D.E EOD EQ00 EQU EUR Y

CA LPVX XFRA LU1812091947 L.I.F-L.PRI. U. EOD EQ00 EQU EUR Y

CA SELD XFRA LU1812092168 LI-L.S.E.S.D30 EOD EQ00 EQU EUR Y

CA LYEU XFRA LU1832418856 LIF- L.F.E/N US EOD EQ00 EQU EUR Y