FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.11.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 23.11.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

FH9K XFRA DE0008023565 FDS F. STIFT. INVESCO

SCQA XFRA US8101861065 SCOTTS MIRAC.GRO A DL-,01

1HI XFRA US32051X1081 1ST HAWAIIAN INC. DL-,01

M3AP XFRA DE000A0MS734 LUPUS ALPHA RETURN R

0AK XFRA US03852U1060 ARAMARK DL -,01

LUA XFRA NL0010998878 LUCAS BOLS NV EO -,10

EWG XFRA US9741551033 WINGSTOP INC. DL-,01

AXJ XFRA US0545611057 AXA EQUIT. HLDGS DL-,01

821 XFRA US87105L1044 SWITCH INC. CL.A DL-,001