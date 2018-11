FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.11.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 23.11.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

3XRA XFRA US98417P1057 XINYUAN REAL ESTATE ADR 1

TR4 XFRA US8923561067 TRACTOR SUPPLY DL-,008

RAG XFRA US7502361014 RADIAN GRP INC. DL-,001

PLL XFRA US7443201022 PRUDENTIAL FINL DL-,01

PJXA XFRA US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO ADR/2

PJX XFRA US71654V1017 PETROL.BRAS.PFD ADR/2 O.N

NRD XFRA US6556641008 NORDSTROM INC.

MNK XFRA US6031581068 MINERALS TECHS DL-,10

MW1A XFRA US5771281012 MATTHEWS INTL CORP.A DL 1

MKT XFRA US55306N1046 MKS INSTRUMENTS INC.

GDUA XFRA US3737371050 GERDAU S.A. PFD ADR 1

HO2 XFRA US23331A1097 D.R.HORTON INC. DL-,01

CYT XFRA US1567001060 CENTURYLINK INC. DL 1

G4RA XFRA US0595201064 BANCO DE CHILE ADR/200

AEO XFRA US0495601058 ATMOS EN. CORP.

ZAS XFRA US04621X1081 ASSURANT INC. DL-,01

SDV XFRA SE0000112385 SAAB AB B SK 25

GR8 XFRA NO0010365521 GRIEG SEAFOOD ASA NK 4

KID1 XFRA KYG716591170 POLYTEC ASS. HLDGS HD-,10

CQH3 XFRA HK0131037993 CHEUK NANG CONS.

KOX XFRA HK0034000254 KOWLOON DEVELOP.

XFRA GB0000566504 BHP GROUP PLC DL -,50

GAN XFRA ES0116870314 NATURGY ENERGY INH. EO 1

BZLA XFRA US0595781040 BANCO DO BRASIL ADR 1

SFP1 XFRA DE000A0AHT46 ALZCHEM GROUP AG INH. ON

TX9 XFRA AU000XINEOA7 TRONOX LTD A

RMZ XFRA CA7819036046 RUSSEL METALS A

HKE XFRA CA4480551031 HUSKY ENERGY INC.

AQ3 XFRA CA0213611001 ALTAGAS LTD

M83 XFRA AU000000MDI5 MIDDLE ISLAND RES LTD.

019 XFRA AU000000DLX6 DULUXGROUP LTD

0DI XFRA US50189K1034 LCI INDS DL-,01

3L1 XFRA US5663301068 MARCUS CORP. DL 1

7GG XFRA PLPGNIG00014 POLSKIE GO.NAF. A ZY 1

OXM5 XFRA DE000DWS08X0 BETHMANN NACHHALTIGKEIT