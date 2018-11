Demnächst will sich der weltgrößte Lachszüchter in MOWI umbenennen und diese Marke im Handel etablieren. In Asien läuft es immer besser. Hier ist der Weltmarktführer inzwischen mit einer eigenen Restaurant-Kette (Supreme Salmon) am Start. Das Potenzial ist groß. Die Lachspreise haben sich zudem stabilisiert und ein KGV von 14 ist akzeptabel. Das dritte Quartal war das stärkste in der Geschichte von Marine Harvest.



Dies ist ein Ausschnitt aus dem Aktionärsbrief Nr. 47 vom 21.11.2018.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info