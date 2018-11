Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Zürich/Heidenheim (pta005/23.11.2018/07:00) - Das Wohnungsunternehmen Peach Property Group eröffnet am heutigen Freitag direkt in der Innenstadt von Heidenheim an der Brenz einen weiteren Flagship-Store für Mieter. Gleichzeitig stellt das Unternehmen allen Mietern in Heidenheim ab sofort eine innovative App zur direkten Kommunikation mit Vermieter sowie Hausverwaltung und untereinander zur Verfügung. Peach Property Group besitzt in Heidenheim mehr als 1.000 Wohnungen, deutschlandweit sind es insgesamt rund 8.400 Einheiten.



Der über 100 Quadratmeter große "Peach Point" in zentraler Stadtlage von Heidenheim, in der Grabenstraße 3, ist für die Peach-Mieter, aber auch für Mietinteressenten montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Er dient als zentrale Anlaufstelle bei sämtlichen Mieterbelangen und als Treffpunkt für die Mieter sowie als Ort zum Verweilen und Arbeiten. Dies ist zum Beispiel in dem Community-Bereich des "Peach Point" mit einem modernen iMac-Arbeitsplatz, Internetnutzung und Handyladestationen möglich. Auch steht den Mietern ein breites Beratungsangebot, Informationen zu den Wohnungen, den verwendeten Baumaterialien und zu den Optionen für die individuelle Wohnungs-Ausstattung zur Verfügung. Mittelfristig sind "Do-it-yourself"-Workshops sowie Leihgeräte in dem Werkstattbereich geplant.



Sämtliche Mieter aus Heidenheim wurden persönlich zur Eröffnung des "Peach Point" eingeladen, bei der auch der Vorstand der Peach Property Group vor Ort ist.



Es ist bereits der zweite "Peach Point", den die Gesellschaft in Deutschland betreibt. In Oberhausen wurde im Juni 2018 der erste solche Mieter-Flagship-Store eröffnet. Mit der Eröffnung des zweiten "Peach Point" baut Peach Property auf die positiven Erfahrungen mit dem ersten Store auf. Parallel erweitert die Peach-Gruppe auch die digitale Kommunikationsplattform mit ihren Mietern: So steht den Mietern in Heidenheim ab sofort mit der von der Peach Property Group selbst entwickelten Mieter-App der zweiten Generation ein einzigartiges Tool zur Verfügung. Die Mieter haben durch die App die Möglichkeit, Fragen, Wünsche und Anregungen rund um die Uhr an die Peach-Mitarbeiter zu schicken und erhalten eine Statusverfolgung ihres Anliegens. Dies erfolgt mit einer ansprechenden, "Instagram" ähnlichen Benutzeroberfläche mit einem live Feed, die Mieter immer auf dem aktuellsten Stand hält und zudem auch die Vernetzung und Kommunikation unter den Mietern ermöglicht und fördert. Peach Property Group geht damit einen deutlichen Schritt weiter in der innovativen Mieterkommunikation.



Dr. Thomas Wolfensberger, CEO der Peach Property Group: " Für uns sind die Bedürfnisse und Zufriedenheit unserer Mieter ganz zentral. Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir nun auch unseren Mietern aus Heidenheim mit dem 'Peach Point' und unserer Mieter-App ein einzigartiges zusätzliches Angebot bieten können und es ihnen somit noch einfacher machen, mit uns in Kontakt zu treten. Dadurch können wir noch schneller und effektiver agieren. Mit den Peach Points und der neuen App, die - analog zu Instagram - wie ein soziales Medium aufgebaut ist, möchten wir die Peach Property Group als Innovationsführer unter den Wohnungsgesellschaften positionieren. Wir tun dies zum Nutzen unserer Mieter, für die wir ein guter und verlässlicher Partner sein wollen."



Das Führungsteam der Peach Property Group steht Medienvertretern gern um 11 Uhr an der Grabenstraße 3 in Heidenheim für Fragen zur Verfügung und erläutert in einem persönlichen Gespräch das Konzept des Peach Points sowie die Strategie des Unternehmens. Der Oberbürgermeister der Stadt Heidenheim, Bernhard Ilg, wird zur Eröffnung ebenfalls vor Ort sein.



Kontakte:



Medien, Investoren und Analysten Dr. Thomas Wolfensberger, Chief Executive Officer und Dr. Marcel Kucher, Chief Financial Officer +41 44 485 50 00 | investors@peachproperty.com



Medien Deutschland edicto GmbH, Axel Mühlhaus, Peggy Kropmanns +49 69 90 55 05 52 | amuehlhaus@edicto.de



Über die Peach Property Group AG



Die Peach Property Group ist ein Immobilieninvestor und -entwickler mit einem Anlageschwerpunkt in Deutschland und der Schweiz. Die Gruppe steht für langjährige Erfahrung, Kompetenz und Qualität. Innovative Lösungen für moderne Wohnbedürfnisse, starke Partnerschaften und eine breite Wertschöpfungskette runden das Profil ab. Das Portfolio besteht aus renditestarken Bestandsimmobilien, typischerweise in B-Städten im Einzugsgebiet von Ballungsräumen. Daneben entwickelt die Gruppe Immobilien für den eigenen Bestand oder zur Vermarktung im Stockwerkeigentum. Im letzteren Bereich konzentriert sich die Gruppe auf A-Standorte und Objekte mit attraktiver Architektur und gehobener Ausstattung für einen internationalen Kundenkreis. Die Aktivitäten umfassen die gesamte Wertschöpfungskette von der Standortevaluation, über den Erwerb bis zum aktiven Asset Management und der Vermietung oder dem Verkauf der Objekte.



Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366). Der Verwaltungsrat umfasst Reto Garzetti (Präsident), Peter Bodmer, Dr. Christian De Prati und Kurt Hardt.



Weitere Informationen unter http://peachproperty.com



Aussender: Peach Property Group AG Adresse: Neptunstrasse 96, 8032 Zürich Land: Schweiz Ansprechpartner: Dr. Thomas Wolfensberger und Dr. Marcel Kucher Tel.: +41 44 485 50 00 E-Mail: investors@peachproperty.com Website: www.peachproperty.com



ISIN(s): CH0118530366 (Aktie) Börsen: Kotierter Markt in SIX Swiss Exchange; Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin



