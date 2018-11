init innovation in traffic systems SE: INIT erhält den Corporate Safety and Security Award der Canadian Urban Transit Organisation (CUTA) DGAP-News: init innovation in traffic systems SE / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges init innovation in traffic systems SE: INIT erhält den Corporate Safety and Security Award der Canadian Urban Transit Organisation (CUTA) 23.11.2018 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. INITs Lösung reduziert sicherheitswidriges und unwirtschaftliches Fahrverhalten beim Verkehrsunternehmen York Region Transit um 50 Prozent Die Canadian Urban Transit Organisation (CUTA) hat INIT Innovations in Transportation, Inc., die nordamerikanische Tochtergesellschaft der init SE, mit dem Safety and Security Award in der Kategorie Climate Adaptation Strategy (Strategien für die Anpassung an den Klimawandel) ausgezeichnet. Die Preisverleihung fand am 21. November anlässlich der Herbst-Konferenz und Messe der CUTA in Toronto, Ontario, statt. INIT erhielt den Preis für die Einführung einer Fahrerassistenz-Software beim Verkehrsunternehmen York Region Transit (YRT). Die Applikation stellt eine ganzheitliche Lösung bereit, die ineffizientes Fahrverhalten reduziert. Dazu gehören zu hohe Drehzahlen, lange Standzeiten bei laufendem Motor, starke Beschleunigungs- und Bremsvorgänge, schnelle Kurvenfahrten bzw. Spurverhalten oder Geschwindigkeiten über dem definierten Limit. Gerade einmal vor einem Jahr begann INIT gemeinsam mit YRT mit der Testphase und anschließend mit dem Launch des Fahrerassistenzsystems MOBILEefficiency. Seit Dezember 2017 konnte sicherheitswidriges und unwirtschaftliches Fahrverhalten um 50 Prozent vermindert werden. Im selben Maß verringerten sich die Standzeiten bei laufendem Motor. YRT hat es sich zum Ziel gesetzt, die Fahrzeugemission noch weiter zu reduzieren, indem Leerlaufzeiten auf maximal drei Minuten verringert werden. Daraus ergeben sich noch weitere Vorteile: Zum Beispiel geringerer Kraftstoffverbrauch, weniger Instandhaltungskosten und eine reduzierte Lärmbelästigung. Kontakt: Mitteilende Person: Simone Fritz Investor Relations ir@initse.com 23.11.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: init innovation in traffic systems SE Käppelestraße 4-10 76131 Karlsruhe Deutschland Telefon: +49 (0)721 6100 0 Fax: +49 (0)721 6100 399 E-Mail: ir@initse.com Internet: www.initse.com ISIN: DE0005759807 WKN: 575980 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 750257 23.11.2018 ISIN DE0005759807 AXC0048 2018-11-23/08:00