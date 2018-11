Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Wohnen von 46,00 auf 47,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Neil Green passte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen für die Immobiliengesellschaft mit Blick auf die kürzlich vorgelegten Quartalszahlen an. Er hob dabei seine Prognosen für die Kapitalentwicklung und berücksichtigt zudem jüngste Übernahmen sowie voraussichtliche Verkäufe im kommenden Jahr./tav/ag Datum der Analyse: 23.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

