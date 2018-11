Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Jost Werke nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Diese hätten beim Umsatz und beim bereinigten operativen Gewinn (Ebit9 die Erwartungen überboten, schrieb Analyst Nicolai Kempf in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bei beiden Kennziffern habe der Nutzfahrzeugzulieferer in Nordamerika sehr stark abgeschlossen. Der Rückenwind von den Märkten der Endabnehmer dürfte im kommenden Jahr fortdauern./bek/ag Datum der Analyse: 23.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0010 2018-11-23/09:08

ISIN: DE000JST4000