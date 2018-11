Frankfurt (www.fondscheck.de) - Investoren am Euro-Staatsanleihenmarkt blicken auf einen turbulenten Handelsmonat zurück, so die Experten von Union Investment in ihrem Kommentar zum UniEuroRenta (ISIN DE0008491069/ WKN 849106).Zunächst seien die Kurse stark unter Druck gekommen. Dabei habe die Bewegung ihren Ursprung in den USA gehabt. Dort hätten sich die US-Notenbanker für eine weiterhin restriktivere Geldpolitik ausgesprochen und sowohl am Heimatmarkt als auch in Europa für Kursverluste gesorgt. Im weiteren Monatsverlauf hätten die Befürchtungen vor einem womöglich bevorstehenden konjunkturellen Abschwung für hohe Kursverluste an den Aktienmärkten gesorgt. In dieser Marktphase habe die oft beschriebene negative Korrelation zwischen Aktien- und Rentenmarkt sehr gut funktioniert. Die als sicher geltenden Staatsanleihen aus den Kernländern seien in diesem stürmischen Umfeld gefragt gewesen. Als stützend hätten sich auch mehrheitlich enttäuschende Konjunkturdaten erwiesen. ...

