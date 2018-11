Für den DAX ging es nach den Zugewinnen am Vortag gestern wieder abwärts. Zum Handelsende verlor er 0,94 Prozent. Vor allem die angespannte Situation zwischen der EU und Italien drückte hier auf die Stimmung. Schlusskurs: 11.138 Punkte. Marktidee: EUR/USD. Anfang des Jahres hatte der Euro gegenüber dem US-Dollar ein Vier-Jahres-Hoch markiert. Seitdem befindet er sich in einer Korrekturphase. In der vergangenen Woche erreichte die Gemeinschaftswährung ein Verlaufstief. Anschließend setzte eine Erholungsbewegung ein. Damit sich diese Bewegung fortsetzt, muss der Euro jetzt eine wichtige Marke überspringen.