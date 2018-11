Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Krones nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Die Margen des Anlagenbauers seien nach wie vor unter Druck, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Denn die Rohstoffpreise stiegen schneller als erwartet. An diesem die gesamte Branche betreffenden Problem werde sich so schnell auch nichts ändern./bek/ag Datum der Analyse: 22.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0014 2018-11-23/09:38

ISIN: DE0006335003