Die Investmentbank Equinet hat das Kursziel für Gea Group nach einem vorsichtigeren Ausblick auf 2019 von 25 auf 22,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Seiner Ansicht nach hingen die verhalteneren Aussagen des Maschinenbauers nicht mit dem neuen Vorstandschef Stefan Klebert zusammen, sondern noch mit dem scheidenden Konzernchef Jürg Oleas, schrieb Analyst Stefan Augustin am Freitag in einerersten Einschätzung. Er erhöhte nun die Annahme für die Nettoverschuldung in diesem Jahr und senkte gleichzeitig die Prognose für den operativen Gewinn (Ebitda)./bek/ag Datum der Analyse: 23.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0016 2018-11-23/09:51

ISIN: DE0006602006