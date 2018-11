Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für LEG auf "Overweight" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Analyst Neil Green passte in einer am Freitag vorliegenden Studie sein Prognosen für die Immobiliengesellschaft mit Blick auf die kürzlich veröffentlichten Quartalszahlen an. So kürzte er seine Annahmen zum operativen Ergebnis (FFO) im Jahr 2020. Insgesamt liege er etwas unter dem obersten Ende der vom Unternehmen prognostizierten Bandbreite für 2018 und die beiden Folgejahre./tav/la Datum der Analyse: 23.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000LEG1110