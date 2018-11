Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Befesa nach dem Zwischenbericht von 55,00 auf 52,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Trotz der Schwankungen der für den Recyclingkonzern wichtigen Zink-Preise sei man auf einem guten Weg, die Jahresziele zu erreichen, schrieb Analyst Benjamin Pfannes-Varrow in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er passte aber seine Schätzungen an gesunkene Preisprognosen für 2019/20 an./ag/la Datum der Analyse: 22.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: LU1704650164